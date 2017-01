Guinée: L'ancien premier ministre Tidiane Souaré dément avoir le gouvernement Kouyaté

Le dernier premier ministre du gouvernement du feu général Lansana Conté, Ahmed Tidjane Souaré a brisé le silence sur son temps dans les affaires de la Guinée samedi 14 janvier 2017.

Invité de l'émission « les grands débats » à la Radio Tamata FM. M. Souaré a profité pour expliquer des anomalies que le pays a rencontrées avant et pendant qu'il ne soit premier ministre.

« Quand moi je suis venu aux affaires au lieu d'un gouvernement de large consensus, j'ai préféré former un gouvernement de large ouverture. Je me suis ouvert aux partis politiques, à la société civile, aux syndicats à toutes les composantes du pays ».

Sur les propos de certaines sources d'information qui pointe un doigt accusateur à l'ex-premier ministre et certains membres de son gouvernement d'être les acteurs principaux de la déstabilisation du gouvernement de son prédécesseur Lansana Kouyaté. Ahmed Tidjane Souaré a apporté des précisions pour se défendre.

« Je pense que cela n'engage que vous et votre source d'information. Si on vous dit que Madefing Diané avait été à Ratoma pour rencontrer des jeunes dans le but de déstabiliser le gouvernement de Lansana Kouyaté et que mon nom, celui de Bah Oury et certaines personnes sont citéess, parmi ceux qui voulaient faire échouer ce gouvernement de Kouyaté, ce n'est pas vrai.

Diané est venu dans la commune de Ratoma quand il était mon ministre de la sécurité et à l'époque Bah Oury était d'un parti d'opposition de l'UFDG, il joue ce que les partis d'opposition jouent, indépendamment des relations personnelles.

Il faut savoir que le départ ou l'arriver d'un premier ministre se prenne à niveau plutôt élevé moins dans les quartiers ».

Le 20 mai 2008, Ahmed Tidjane Souaré est venu aux affaires par le décret du président de la République. Selon lui, il avait eu un sentiment d'immense défi à relever parce qu'il était aux affaires 14 mois avant.

« J'ai vu que les problèmes continuaient, le gouvernement Kouyaté et puis on me nomme premier ministre là où les syndicats, toutes les forces sociales du pays étaient. C'était vraiment de grand défi et de grande préoccupation ».