Afrique: CAN 2017 - Alain Traoré, « il faut aller chercher la qualif »

Deuxième, deuxième match nul pour le Burkina faso mercredi à Libreville face au Gabon (1-1). Les Etalons comptent deux point et doivent battre la Guinée-Bissau lors du dernier match de groupe de la CAN 2017. Alain Traoré, milieu de terrain pense que les quarts sont possible.

« Il faut aller chercher la qualification contre la Guinée Bissau mais je pense que jusque-là on a fait de gros matchs. Que ce soit contre le Cameroun puis contre le Gabon. Les Panthères ont couru derrière le score, il faut continuer comme çà« , a t-il confié en zone mixte.

Le joueur de Karabukspor en Turquie se penche également sur le prochain adversaire qui avait surpris son monde lors du match d'ouverture: « On va jouer dans 4 jours. Il faut bien se reposer puis être sérieux comme lors des deux derniers matchs et tout faire pour se qualifier. la Guinée Bissau est une équipe courageuse, qui se bat avec ses armes. On va voir ce qu'il donne contre le Cameroun. S'ils font un bon résultat, ils seront déterminés contre nous. A nous de nous préparer ».