Mali: Le groupe terroriste al-Mourabitoune revendique l'attaque du camp de Gao

En ciblant directement des soldats maliens et des combattants des groupes armés, ex-rebelles comme groupes pro-Bamako, les terroristes jihadistes montrent que plus personne n'est à l'abri.

Par les groupes signataires eux-mêmes, groupes pro-Bamako et ex-rebelles s'accusant régulièrement les uns les autres ; ou par les forces maliennes et internationales présentes dans le pays, qui déplorent que ces liens leur compliquent parfois la tâche.

Certes les ex-rebelles du MNLA ont parfois enregistré des combats meurtriers contre les terroristes d'al-Qaïda au Maghreb islamique. Mais le plus souvent, ce sont plutôt les collusions entre les groupes armés signataires de l'accord de paix et les groupes armés terroristes qui sont pointés.

« Nous avons toujours dit que les groupes armés ont reçu des menaces de la part de groupes terroristes au cas où ils participeraient à de quelconques opérations avec les forces maliennes ou internationales, mais on ne pensait pas que des terroristes allaient entrer à l'intérieur d'un camp comme ça et se faire exploser. On ne s'attendait pas à ça. »

Nous allons évaluer la situation, en tirer les leçons et les conséquences, mais le cap est connu et il est fixé. »

Une soixantaine de morts et plus d'une centaine de blessés. Le bilan de l'attentat kamikaze à la voiture piégée qui a frappé un camp à Gao dans le nord du Mali est particulièrement lourd.

