Tunisie: Le producteur de TPMP défend son documentaire sur Céline Dion

Les choses se corsent quand le documentaire relaie des rumeurs plus que discutables sur la vie intime de la chanteuse en s'interrogeant sur le couple qu'elle formait vraiment avec René. Un passage laisse même supposer qu'elle aurait une liaison avec l'un de ses jeunes musiciens, une histoire rapportée par les tabloïds l'année dernière... «Honteux!». «Mensonger!». «Vulgaire!» «Minable!». Les qualificatifs défavorables ont abondé sur Twitter et Facebook durant la diffusion du rendez-vous télévisuel, qui avait pourtant été annoncé comme un «hommage à René Angélil».

Si le contenu n'apportait pas grand-chose sur une année qui a largement été commentée par la star elle-même, des réflexions à brûle-pourpoint, des remarques acerbes ou des commentaires maladroits ont fini par mettre le feu aux poudres. Ainsi, certains intervenants n'ont pas hésité à comparer Céline Dion à une « vache à lait », voyant une forme d'indécence à remonter sur scène après la mort de son mari, tout en pointant du doigt le côté too much des funérailles à Montréal, interprétées comme une opération de communication...

Ce devait être un documentaire inédit, il est devenu explosif : le 14 janvier dernier, NRJ12 proposait «Céline et René, la vie sans lui», une rétrospective intime sur l'année passée par Céline Dion, un an après la mort de son mentor. Produit par Matthieu Delormeau, le chroniqueur controversé de l'émission «Touche pas à mon post» (TPMP) de Cyril Hanouna, le documentaire rassemblait des images d'archives et divers témoignages, de proches ou de journalistes.

