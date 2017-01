Afrique du Nord: SITEV de Madrid - La participation de l'ONT vise à promouvoir la destination Algérie

Madrid — La richesse et la beauté des différents sites culturels, naturels et balnéaires que recèle l'Algérie à travers son vaste territoire sont bien mis en exergue dans le stand algérien à la 37ème édition du salon international du tourisme et des voyages "SITEV" 2017 de Madrid dans le but de promouvoir "la destination Algérie", a indiqué mercredi le directeur général de l'office national du tourisme (ONT), Belmihoub Noureddine.

La présence algérienne dans ce salon international dédié spécialement au tourisme et voyages, inauguré ce mercredi, est "très importante eu égard de l'importance de ce rendez-vous d'affaires qui est l'un des plus grands salons au monde", a indiqué le directeur général de l'Office national du tourisme à l'APS.

Près de 10.000 opérateurs du secteur du tourisme mondial sont présents dans ce salon et les agences de voyage algériennes présentes à cette manifestation "comptent bien signer des contrats avec des opérateurs étrangers pour promouvoir la destination Algérie".

Pour ce faire, des produits artisanaux algériens de céramique et de maroquinerie ainsi que des dépliants représentant les plus grands atouts naturels dont dispose le pays, à l'instar, des parcs de Tassili Naajer, de la vallée du M'zab ou encore des sites comme celui d'El Jamila et autres sites balnéaires sont mis en exergue pour montrer au monde toutes les potentialités touristiques existantes en Algérie.

Dans un style conciliant l'authenticité et la modernité, le stand algérien qui occupe une surface de 123 m2 a attiré durant le premier jour de l'inauguration de ce salon international, la curiosité de plusieurs professionnels du tourisme mondial.

Dans ce cadre, il a rappelé que "les agences de voyages algériennes ont réussi au cours de ces trois dernières années à conclure plusieurs contrats avec des opérateurs étrangers", et "nous comptons poursuivre sur cet élan et d'être plus agressif pour promouvoir la destination Algérie".

"Nos participations dans ce salon a même valu à l'Algérie d'être inscrite sur les catalogues de certains opérateurs étrangers qui s'intéressent de plus en plus à notre pays", a-t-il précisé.

Les pays exportateurs de tourisme s'intéressent davantage à l'Algérie où le secteur du tourisme et des voyages "est passé à une nouvelle étape, celle du savoir-faire, du savoir être et à la formation", a souligné le même responsable qui a mis par ailleurs, en exergue l'importance de l'investissement qui se fait en Algérie pour suivre l'évolution du secteur qui aspire à la promotion et à la consolidation de la destination Algérie.

L'Algérie est "en train de constituer tous les ingrédients pour devenir d'ici l'an 2025, un pays touristique par excellence et une destination privilégiée pour bon nombres de touristes étrangers", a conclu le directeur général de l'ONT.

Le salon international du tourisme et des voyages de Madrid qui durera jusqu'au 22 janvier enregistre la participation de 165 pays des différents continents représentés par près de 10.000 établissements touristiques (associations professionnelles, organismes, agences de voyages etc..). La précédente édition avait enregistré la participation de 221.551 personnes ayant occupé une superficie de l'ordre de 54.000 m2.