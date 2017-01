Guinée: FEGUIFOOT - l'égoïsme de trop d'Antonio Souaré?

Bien avant, avec la bénédictionde ses pions il dirige la Ligue Guinéenne de Football Professionnel (LGFP). Une fonction qui le place juge et partie dans le football. L'exemple est plus récent, il a abusé de son pouvoir pour sanctionner la bête noire éternelle de son club, l'AS Kaloum.

Une caractéristique qu'il a commencée avec l'achat de la société de loterie Guinée Games qui non seulement rassemble les fans du ballon mais les permet de gagner des sous. Au fur et à mesure, M. Souaré étale ses ambitions avec l'acquisition du Horoya Athletic Club (HAC).

C'est une évidence, l'égoïste est comme l'hyène qui se prépare avec malice pour atteindre ses objectifs, autrement dit abattre sa proie. Cette méthode radicale et sournoise, Antonio Souaré, patron de Guinée Games l'a utilisé pour viser la plus haute fonction footballistique de notre pays, la FEGUIFOOT.

