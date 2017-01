Ile Maurice: Waterpark - Deux firmes étrangères en visite bientôt

En 2015, le SIT était en présence de deux propositions d'un investisseur dubaïote pour un projet hôtelier et commercial sur le site du Waterpark. Ce projet n'est plus considéré par l'actuel conseil d'administration de l'institution. Du côté du SIT, une décision sera prise à la fin de février concernant les recrutements dans les départements de finances et de marketing afin d'aider à la gestion des projets de l'institution.

Le partenaire stratégique éventuel fera évaluer l'état du Waterpark avant de faire des propositions pour remettre le parc aquatique de Belle-Mare à flot ; et pour y introduire de nouvelles activités. «Au SIT, nous n'avons ni les compétences ni les finances pour gérer ce parc. Les firmes étrangères qui investiront assureront la gestion du Waterpark et le SIT touchera un pourcentage des profits.»

