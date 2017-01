Algérie: La prise en charge et le suivi médical des athlètes, "priorités" du MJS

Le Centre national de médecine du sport qui comporte plusieurs unités de soin et de contrôle médico-sportif, prend en charge les athlètes de plusieurs Fédérations sportives nationales à l'image de ceux des luttes associées et de handball, ou encore les footballeurs du Paradou AC.

"Nous avons également prévu des stages de formation au profit de nos médecins pour la maîtrise de ces nouveaux appareils et ainsi être au courant des nouvelles techniques de soin et de rééducation", a-t-il souligné.

Parmi les équipements évoqués par le ministre figure le Human-Tecar, un appareil dernière génération pour la rééducation et la remise en forme express qu'a utilisé le coureur Taoufik Makhloufi, vice-champion olympique du 800 et 1500m lors des Jeux de Rio de Janeiro-2016.

"Le Centre national de médecine du sport qui prend en charge plus de 30.000 athlètes de haut niveau, dont 4.000 faisant partie des sélections nationales, s'est récemment doté de nouveaux équipements de pointe pour les soins et la récupération, et ce pour permettre aux athlètes d'évoluer dans les meilleures conditions possibles", a déclaré M. Ould Ali.

Alger — La prise en charge et le suivi médical des athlètes de haut niveau font partie des "priorités" du ministère de la Jeunesse et des Sports, a indiqué mercredi à Alger le ministre El Hadi Ould Ali, lors d'une visite de travail au Centre national de médecine du sport.

Copyright © 2017 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.