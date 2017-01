Algérie: Ports et abris de pêche d'Alger - Un plan d'équipement d'urgence réalisé en 2016

Alger — La direction de la pêche de la wilaya d'Alger a mis en place un plan d'équipement d'urgence au niveau des ports et des abris de pêche afin d'améliorer la gestion et le fonctionnement des services publics dans ces points maritimes, a-t-on appris mercredi auprès de cette direction.

"Dans le cadre du programme d'investissement d'urgence au niveau des ports et des abris de pêche de la wilaya d'Alger, la direction de la pêche de la wilaya en coordination avec l'entreprise de gestion des ports et des abris de pêche (EGPP) a mis en place courant 2016, un plan d'équipement d'urgence au niveau des ports et des abris de pêche de la wilaya", a précisé la même source, à l'APS.

Selon la même source "ce plan d'équipement d'urgence concerne les ports d'El Djamila, d'Alger et de Tamentfoust ou des défenses d'accostages avec équipements ont été réceptionnées courant 2016", ajoutant que "les moyens de récupération des huiles de vidange usagées ainsi que les moyens navals de récupération des déchets solides ont été aussi mis en place au niveau de ces mêmes ports".

S'agissant des abris de pêche de la wilaya, des travaux de confortement et d'embellissement des ouvrages de protection et d'aménagement ont été réalisés et achevés en janvier 2016 au niveau de l'abri de pêche de Rais Hamidou, a assuré la même source.

"Les anciennes cases des pêcheurs ont été démolies et remplacées par trois (03) blocs administratifs ainsi qu'une nouvelle cale de halage ", a précisé la direction de la pêche de la wilaya d'Alger précisant que les équipements des pêcheurs ont été installés dans une enceinte de NAFTAL à Rais Hamidou.

Concernant les droits des pêcheurs, l'année 2016 a vu aussi la "validation des Acquis professionnels des gens de la mer" par la mise en place d'une commission multisectorielle dans le but de valider les acquis des marins propriétaires d'embarcations et exerçant leurs fonctions sans diplôme et sans fascicule", a-t-on souligné de même source.

"Le nombre de dossiers retenus par la commission de recevabilité en 2016 est de 34 dossiers", relève-t-on.

Plusieurs marchés de proximité pour la vente promotionnelle des produits halieutiques ont été ouverts dans la wilaya d'Alger dans la même année ainsi que la mise en place des étals de vente à la pêcherie d'Alger pour les produits issus de l'aquaculture, a rappelé la même source.