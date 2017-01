Congo-Kinshasa: Yvon Edoumou parle des besoins prioritaires des déplacés du Kasaï

« Les besoins prioritaires pour ces personnes sont l'accès à l'eau, à la nourriture, aux médicaments et la volonté de retrouver leurs maisons, des abris et éventuellement, parce que ces gens vivaient de leurs activités commerciales, il faut leur permette de recouvrer leurs moyens de subsistance pour qu'ils n'aient pas besoin de l'aide humanitaire pour continuer leur vie de tous les jours », rapporte le chargé de communication et de plaidoyer de OCHA.

Yvon Edoumou, chargé de communication et de plaidoyer du Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) estime à cent cinquante mille le nombre des déplacés qui ont besoin de l'assistance dans les provinces du Kasaï, Kasaï Central et Kasaï occidental. Mais il fait remarquer que seuls 10% de ces déplacés sont pris en charge.

