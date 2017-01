Congo-Kinshasa: Nord-Kivu - Deux présumés éléments de l'ex-M23 présentés au gouverneur Julien Paluku

« Du côté de la Monusco, nous avons déployé non seulement des troupes qui mènent des patrouilles à tous les postes d'entrée en RDC mais aussi en étroite collaboration avec nos collègues et partenaires des Forces armées de la République démocratique du Congo qui sont aussi sur le terrain, nous avons déployé aussi des aéronefs qui ont survolé et continuent à survoler la zone pour confirmer ou infirmer cette information-là », a assuré Félix Prosper Basse.

« Et le réseau interne était constitué effectivement de ces gens qui devaient se joindre à ceux qui étaient à Bunagana et d'autres lançaient déjà une opération au niveau de la ville de Goma pour que ça s'embrase de partout », a poursuivi Julien Paluku. Il a regretté que certaines personnes aient minimisé cette situation « parce qu'ils en tirent profit ».

Le gouverneur a expliqué que le réseau au niveau externe est constitué de la troupe de Makenga, Mboleza et tous ceux qui ont quitté le camp de Bihanga « pour ceux qui y étaient et d'autres qui étaient dans des résidences luxueuses à Kampala, se sont dirigés à la frontière ».

« Il y a quelques jours, je me suis adressé à la presse pour dénoncer l'incursion des éléments du M23, beaucoup de gens ont douté de cela, ça a suscité beaucoup de polémiques. Mais si nous nous retrouvons ici, c'est pour louer la bravoure des FARDC qui ont réussi à démanteler le réseau au niveau interne. Parce que, pour ceux qui ne le savent pas, le réseau se situe à deux niveaux : il y a le niveau externe et le niveau interne », a affirmé le gouverneur Paluku.

