Madagascar: Handball / Diana - Saïd Hassan élu président de la Ligue

Mais comme le fair-play était de mise, Saïd Hassan fut élu président de Diana pour son grand bonheur car bien avant de se trouver aux commandes, il a pris soin de recontacter ses amis mahorais et réunionnais pour une intensification des échanges, le seul gage du succès. Il a d'ailleurs réussi à les faire venir à Diégo pour des matches des plus amicaux, mais aussi cette perspective de se rapprocher davantage, ne serait-ce qu'au niveau des jeunes.

Incontournable Saïd. Tel qu'on le connaît et qu'on l'a connu depuis qu'il intégrait l'équipe nationale des jeunes en 1987 pour ne plus la quitter qu'en 1998 tant il incarnait le cadre idéal au sein d'un groupe avec lequel il a toujours su se mettre en phase, il est devenu incontournable.

Saïd Hassan aux commandes de la Ligue de handball de Diana. C'est désormais chose faite. Comme son amour pour le hand n'est plus à présenter, Saïd Hassan est le président idéal pour une ligue qui souffre de l'éloignement de Tana et donc manquant cruellement de compétition.

