Burkina Faso: La chanteuse Maï Lingani donne le sourire aux enfants

L'Association pour la promotion de l'éducation sexuelle et reproductive de la femme et la jeune fille au Burkina Faso (APESRF/BF), a manifesté sa solidarité aux enfants du centre d'éveil et d'éducation préscolaire, dénommé :

«Le royaume des enfants de Tenkodogo», le samedi 14 janvier 2017 à Tenkodogo.

Composés de sacs de riz, de kits de boissons sucrées, des vêtements, des jouets et divers matériels, la remise de ces dons aux enfants du Centre d'éveil et d'éducation préscolaire, a constitué les moments forts de la journée de solidarité de l'Association pour la promotion de l'éducation sexuelle et reproductive de la femme et la jeune fille au Burkina Faso (APESRF/BF) de l'artiste chanteuse, Maï Lingani, promotrice du festival «Béog-Biiga».

L'organisation de la journée de solidarité et de dons au profit des enfants démunis et orphelins du Centre d'éveil et d'éducation préscolaire, dénommé : «Le Royaume des enfants de Tenkodogo», placée sous le thème du festival est «Culture et protection sociale des enfants», vise à promouvoir la solidarité de l'APESRF/BF à l'endroit des enfants du Centre d'éveil et d'éducation préscolaire de Tenkodogo.

Le père Noël qui était également de la partie au royaume, a aussi partagé aux enfants des jouets, des kits de nourriture, des gâteaux et des boissons sucrées.

L'objectif du festival est de penser qu'avec une pièce de 100 francs CFA, on peut aider à faire devenir quelqu'un un enfant demain. «La stratégie développée pour récolter les fonds est basée sur la contribution des médias et les activités artistiques et culturelles. Et nous sommes là pour fêter dans la convivialité avec ces enfants.

Pour être sincère, au Burkina Faso, même s'il n'y a pas d'argent, l'humanisme existe», a indiqué la promotrice du festival Béog-Biiga.

«C'est une grande surprise pour moi et pour les enfants d'accueillir ce grand évènement grâce à la promotrice du festival Béog-Biiga, Maï Lingani car, c'est une chose que je n'avais jamais rêvée», s'est réjoui la présidente de l'association « le royaume des enfants de Tenkodogo », Marie Louise Zabsonré.

Elle a saisi l'occasion pour interpeller tous les acteurs du système éducatif à s'impliquer davantage afin de pouvoir garantir un avenir radieux aux enfants.

Créée en 2006 et reconnue officiellement en 2008, l'association « le royaume des enfants » de Tenkodogo a pour objectif de permettre à tous les enfants de participer au préscolaire avant d'aller au primaire et œuvrer pour l'épanouissement et l'éveil des tout-petits. Avec a un effectif d'environ 120 pensionnaires cette année,

« le royaume des enfants » accueille des enfants démunis, orphelins et les autres enfants de Tenkodogo.

Comme doléances, Marie Louise Zabsonré sollicite un appui à la réalisation d'un forage, la construction d'une école primaire et la clôture du centre pour assurer la sécurité et la protection des enfants.