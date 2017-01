Cote d'Ivoire: Réforme des pensions de retraite, stocks des arriérés, etc. - Les propositions de la COSYFOP à Abinan

C'est aujourd'hui que le Gouvernement ivoirien donnera des réponses concrètes aux différentes revendications des fonctionnaires et agents de l'Etat qui observent une grève depuis le 09 janvier dernier. La Coordination des syndicats de la Fonction publique ( Cosyfop), non signataire de la grève, est allée faire des propositions hier en début d'après-midi au ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'Administration, Pascal Abinan, à son cabinet au Plateau.

La coordinatrice générale et porte-parole de la Cosyfop, Kangouté Maimouna, a expliqué que la Cosyfop a décidé de s'inscrire dans une démarche participative en privilégiant le dialogue. Les revendications qui motivent la grève sont transversales et communes à tous les syndicats. Il s'agit pour les plus essentiels, du retrait de l'ordonnance de 2012 portant organisation des régimes de pensions de retraite, du paiement des stocks des arriérés et du paiement des 150 points d'indice aux fonctionnaires qui n'ont pas bénéficié d'avancements indiciaires.

Concernant la question de la réforme de la retraite qui suscite des débats, la Cosyfop a proposé que le taux d'anuité liquidable qui est actuellement de 1,75 % soit remonté à 02 %. « Nous souhaitons également que la pension de réversion aux veuves et conjoints survivants puissent être payées avec un peu plus de célérité. Que la veuve en bénéficie même si elle n'a pas d'enfants mineurs à sa charge, qu'elle puisse percevoir au moins les 2/3 de cette pension pour la soulager dans la prise en charge de sa famille. Nous espérons que nos suggestions seront prises en compte par le Gouvernement », a souhaité la porteparole de la Cosyfop.

Pour ce qui est du stock des arriérés dû aux reclassements et bonifications indiciaires, la Cosyfop a proposé que 50 % soit payés maintenant. Et les 50 % restant échelonnés sur une période de six mois. Le ministre Pascal Abinan a dit apprécier la démarche de cette coalition des syndicats. « (... ) Ce sont des propositions pertinentes qu'elle a faites. Le Gouvernement dira aujourd'hui ce qu'il peut faire en fonction de sa capacité financière.

Mais sachez que ce Gouvernement est confronté à des contraintes de gestion », a-t-il précisé. La Cosyfop est composée de vingt-neuf syndicats de fonctionnaires. Pour la rencontre d'aujourd'hui, ce sont quatre ministres qui ont été mobilisés pour apporter plus d'éclairages sur les réponses du Gouvernement aux syndicats grévistes. Ce sont les ministres Pascal Abinan, Abdourahmane Cissé (ministre du Budget) ; Koné Adama (ministre de l'Economie et des Finances) et Jean Claude Kouassi (ministre de l'Emploi et de la Protection Sociale).