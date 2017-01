Cote d'Ivoire: En visite au pays - Le Vice-ministre chinois de la Culture envisage la construction d'un Centre culturel

Une visite d'amitié et de travail pour consolider l'axe culturel AbidjanPékin. Vice-ministre de la Culture de Chine, M. Ding Wei séjourne depuis mardi en Côte d'Ivoire. Hier matin, il s'est rendu dans la ville historique de Grand-Bassam, où il a visité le musée national du costume, le centre artisanal, avant de faire une randonnée pédestre dans cette cité, histoire de découvrir le front marin.

Dans l'aprèsmidi, M. Ding Wei et sa délégation ont été reçus par le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Bandaman, à son cabinet perché au 22ème étage de la Tour E, Cité administrative, au Plateau. Au cours de cette rencontre, il a rappelé la mission qu'il a effectuée, à la tête d'une délégation ivoirienne, en Chine du 17 au 24 juin 2016, à l'invitation du gouvernement chinois dans le cadre de la mise en œuvre de la coopération culturelle sino-ivoirienne.

Plusieurs séances de travail et de visites de sites cultures ont meublé ce séjour. « Nous avons rencontré plusieurs personnalités dont M. Ding Wei, vice-ministre chinois de la Culture, Mme Zhang Meizhi, Directrice Générale de la Culture de la province du Hebei, M. Jiang Deguo, Vice-Gouverneur de la province du Hebei, Mme Wu Yihuan, maire adjointe de la ville de Shenzhen. Nous avons demandé que les grandes réalisations culturelles comme le parc des ethnies de Chine et le Parc Windows of the World, pourvoyeuses d'emplois et de richesses soient reproduites en Côte d'Ivoire notamment à Yamoussoukro », a indiqué le ministre Bandaman.

A cela s'ajoutent une audience avec le ministre chinois de la Culture et la signature du Programme d'Exé- cution de l'Accord de Coopération Culturelle (2016-2019). « La mise en œuvre concrète de cet engagement s'est soldé d'une part, par un don en matériel de bureau (Via l'Ambassade de Chine en Côte d'Ivoire) d'une valeur de cinq cent mille yuan, (500.000 yuan) soit environ quarantedeux millions (42.000.000) de FCFA et d'autre part, par la signature du Programme d'Exécution de l'Accord de Coopération Culturelle (2016- 2019) », a souligné M. Bandaman.

Son voyage en Chine a été également meublé par une visite de sites touristiques notamment la Cité interdite, l'usine de porcelaine Dingci, l'atelier des sculpteurs de pierre de Quyang, le musée, la bibliothèque et la société de peinture du bois de la province du Hebei. Sans oublier le Parc des Ethnies de Chine et le Parc Windows of the World, à Shenzhen. « Cela nous a permis de voir que la Chine est un grand pays de culture», a confié le ministre Bandaman, tout en exprimant la reconnaissance de l'Etat de Côte d'ivoire et du ministère à la République populaire de Chine.

De son côté, M. Ding Wei a affirmé que, pour la Chine, la Côte d'Ivoire est « un pays très important », « un pays de culture » avec une « longue tradition et une longue histoire ». « L'objectif de cette rencontre, c'est de renforcer les échanges et la coopération entre nos deux pays. Nous sommes et nous serons liés par la culture », a-t-il fait savoir. Puis, M. Ding Wei a fait une série de propositions entre autres la poursuite des échanges culturels, l'organisation d'évènements de grande importance pour promouvoir la culture ivoirienne et chinoise, la construction d'un centre culturel en Côte d'Ivoire, l'intensification de la collaboration entre les établissements culturels, le renforcement de la formation des ressources humaines.

Dans la soirée, le ministre Bandaman et son hôte se sont retrouvés au Palais de la culture de Treichville pour la fête du nouvel an chinois. Ce jeudi, le vice-ministre chinois de la Culture se rendra à Taabo et Yamoussouro où il visitera la Fondation Félix Houphouët-Boigny et la Balisique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro. Vendredi, M. Ding Wei regagnera la Chine.