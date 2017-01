Cote d'Ivoire: Retour à la normale en zone portuaire - Le DG du Port d'Abidjan invite les opérateurs économiques à la reprise des activités

Avant de préciser que toutes « ces dispositions demeurent et permettent d'assurer le fonctionnement normal des activités portuaires ». Aussi, le Directeur général du Port autonome d'Abidjan tient à rassurer l'ensemble des opérateurs et des usagers du port d'Abidjan que la situation est revenue à la normale. Il les invite par conséquent à reprendre leurs activités en toute sérénité

Hien Yacouba Sié, Directeur général du Paa, tout en rappelant que dans la matinée du 18 janvier 2017, aux environs de 09h45mn, les activités portuaires ont été fortement perturbées par des individus armés et tirant en l'air le long du boulevard du Port et à certains accès du Port d'Abidjan, rassure que tout est rentré dans l'ordre. « L'autorité portuaire et les services compétents de l'Etat (Gendarmerie et Police) ont pris les dispositions sécuritaires qui ont abouti à un retour au calme à partir de 11h30mn », explique Hien Sié dans son communiqué.

