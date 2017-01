Cote d'Ivoire: Hamed Bakayoko, Ministre d'Etat de l'Intérieur et de la Sécurité - : "Le pays vit les conséquences de la guerre"

« Il ne faut pas aborder la question sur le point de vue de la défiance. Le gouvernement a traité cette question délicate avec beaucoup de responsabilités dans le sens de la paix, du retour au calme et de la quiétude des populations. Il ne faut pas voir toujours la question de la défiance. Ce sont des questions très délicates qui perturbent la quiétude de nos populations. Devant cette situation, le gouvernement doit être responsable.

Il n'y pas de défiance. La preuve, c'est bien avec le ministre en charge de la Défense qu'ils ont discuté, et c'est lui qui a apporté des solutions après avoir fait un compte rendu au président de la République. Votre question me donne l'opportunité de dire deux choses. La première, c'est en direction des populations pour les rassurer. La situation peut être alarmante, mais elles peuvent nous faire confiance. Nous travaillons toutes les heures pour que le calme revienne définitivement. Ce sont de vrais problèmes que nous gérons avec un corps qui est très sensible, à savoir les forces de défense et de sécurité. Donc il faut aborder ces questions avec beaucoup de prudence et d'attention.

Ce n'est pas un manque d'autorité. Il y a quelques jours tout le monde était paniqué, puis heureux que le calme soit revenu. Certes, ce calme est perturbé aujourd'hui par un processus de contamination des autres corps. Mais ce que je voudrais dire à ces corps, c'est de retourner au travail dans le calme. Le gouvernement trouve les solutions à toutes les questions qui sont posées par les canaux bien définis. Le ministre de la Défense l'a dit, les hauts commandements vont discuter.

La hié- rarchie sera en contact avec tous les corps (douaniers, gendarmes, policiers, militaires, eaux et forêts, etc.) Du point de vue de l'amélioration des conditions de vie et de travail, tout le monde est concerné. Ce n'est pas un seul groupe qui est concerné. Le gouvernement, dans les discussions, trouvera des réponses pour améliorer les conditions de vie. Mais on ne peut pas faire tout cela dans le chaos. Donc nous lançons un appel du Président de la République au calme. La Côte d'Ivoire est notre pays. Il faut que nous nous parlons et abordons ces questions sereinement.

On n'a pas besoin de s'affronter ou de faire croire que le gouvernement ne travaille pas. Il faut que le calme revienne et que sereinement, nous puissions travailler avec la hiérarchie par les canaux officiels pour apporter des réponses. Je demande aux Ivoiriens de garder leur sang froid et de nous faire confiance. Ils peuvent faire confiance au président de la République et au gouvernement. La Côte d'Ivoire vit les conséquences de la guerre et de la crise postélectorale.

Parce qu'il y a des conséquences à moyen et long termes. Tout cela va être traité. C'est notre héritage et nous devons y faire face. Il y a eu de vraies incompréhensions. Le dialogue est entamé. Et nous demandons que le calme revienne. C'est notre responsabilité. Je crois que dans quelques semaines, on dira que c'est une mauvaise passe. »