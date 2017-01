Le ministère du Développement de l'économie numérique et des Postes a tenu, le mercredi 18 janvier 2017 à Ouagadougou, l'assemblée générale de la 13e Semaine nationale de l'internet (SNI) et des Technologies de l'information et de la communication (TIC).

La validation du rapport de l'évènement précédent, l'adoption du cahier des charges de la 13e édition, étaient au rendez-vous de cette rencontre.

Les acteurs de l'Internet et des Technologies de l'information et de la communication (TIC) se sont réunis, le 18 janvier 2017 à Ouagadougou, pour dresser le bilan de la 12e Semaine nationale de l'Internet (SNI) et donner des propositions pertinentes pour une meilleure réalisation de la 13e édition.

L'Internet et les TIC étant devenus un enjeu de plus en plus décisif pour les pays, comme l'a indiqué le secrétaire général du ministère du Développement de l'Economie numérique et des Postes, Casimir Kaboré, il a souligné qu'ils influent de manière déterminante sur le développement économique et social de la société.

«Ils constituent dans un monde de plus en plus interconnecté, un outil essentiel du développement humain durable», a-t-il convenu. Pour lui, la SNI est une manifestation annuelle à caractère national de promotion et de vulgarisation de l'Internet ainsi que les autres TIC.

M. Kaboré a précisé qu'elle vise à créer également l'engouement des populations pour ces TIC et à favoriser leur appropriation sociale, administrative, économique et politique.

En témoignent des acquis engrangés lors de la précédente cérémonie, où toutes les activités prévues de l'avis du secrétaire permanent de la SNI, Hamadé Ouédraogo, ont été réalisées et mêmes celles qui n'étaient pas prévues dans le cahier des charges.

Parmi celles-ci, il y a eu la tenue de la 4e édition du forum national de la gouvernance de l'Internet, la plateforme de rencontre entre les entreprises, les jeunes développeurs et les freelances du Burkina.

Mobiliser davantage des ressources financières

En dehors de ces résultats encourageants, des difficultés et insuffisances qui se focalisent sur la mobilisation financière, l'inscription tardive des exposants, la climatisation défectueuse dans le pavillon qui a abrité le Salon international des TIC et de la bureautique de Ouagadougou (SITICO), ont été constatées.

En outre, au cours de cette assemblée générale de la 13e édition de la SNI, il s'est agi pour les acteurs du domaine, de fournir d'une part, un dispositif à mettre en place pour un meilleur financement des activités de l'événement.

D'autre part, de proposer un schéma opérationnel pour l'amélioration continue de la promotion des usages des services de la société de l'information en construction au Burkina Faso.

La 13e édition de la SNI et des TIC se tiendra du 20 au 24 juin 2017 sous le thème « TIC et sécurité », simultanément avec la 6e édition du forum panafricain de partage des meilleures pratiques dans le domaine des TIC, avec un budget prévisionnel de 187 millions 600 mille F CFA comparativement à celui de 2016 dont le montant était initialement arrêté à 146 million 816 mille 100 F CFA.

Cette édition à venir entend renforcer le climat de confiance par des mesures garantissant la sécurité de l'information et celle des réseaux, interpeller et sensibiliser les utilisateurs aux avantages d'un numérique sûr et prospère.