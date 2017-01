Congo-Kinshasa: Assassinat de P. E. Lumumba - La grande conspiration du silence

1. Le calvaire de Patrice Lumumba.

Au milieu de septembre 1960, J.D. Mobutu exerce le pouvoir à la tête d'un collège des commissaires généraux. Comme le dit F. Monheim, parlant de la situation de novembre 1960 dans son livre «Mobutu, l'homme seul» paru à Bruxelles en 1962, le colonel doit faire face à l'évolution chaotique du pays. Il est vu d'ailleurs par tous comme un libérateur selon le discours de Mario Cardoso au nom des commissaires généraux. Pour ce dernier, il est l'homme qui a mis fin aux prétentions communiste et marxiste-léniniste.

Réfugié dans sa résidence sous la protection des casques bleus de l'ONU, P. Lumumba reste, en effet, « un danger pour le nouveau régime » de Léopoldville que préside désormais J. Mobutu. Ses partisans, sous la houlette d'A. Gizenga, s'organisent, tant bien que mal, l'opposition. Impatients, les commissaires généraux s'en prennent aux ambassadeurs du Ghana et de Guinée qui, visiblement, soutiennent P. Lumumba. Une fusillade éclate devant l'ambassade du Ghana. Deux officiers, un Tunisien et un Congolais (le colonel Kokolo), sont tués.

Il est clair que l'ONU a pris position contre P. Lumumba et ses amis, même si elle veut garder une politique de neutralité. Elle protège P. Lumumba contre une arrestation et en même temps, elle entend bien empêcher ses partisans de compromettre ses efforts dans la recherche de conciliation.

Le général De Gaulle avait bien raison de qualifier l'organisation internationale de « machin ». Loin de remplir honnêtement sa mission, l'ONU a offert à l'opinion, l'image d'un mirage soigneusement entretenu, un mythe qui ne résiste pas à l'épreuve des faits. Oui, nous l'avons vécu, le comportement de l'ONU au Congo a constitué le mécanisme, entendez la plate-forme qui a servi aux puissances mondiales néocoloniales d'obtenir légalement un blanc-seing pour occuper le Congo, loin de véritables agents de l'histoire de ce pays : le peuple Congolais.

N'ayant plus aucune chance de succès à Léopoldville, les dirigeants lumumbistes se replient sur Stanley- ville où leurs sympathisants sont nombreux et peuvent compter sur une fraction de l'armée nationale dirigée par le général Lundula, très proche de P. Lumumba. L' « Premier Ministre » commence à comprendre que la situation lui échappe, que le pouvoir a basculé et qu'une semaine après sa révocation, il est totalement isolé tant au Congo qu'ailleurs sur le plan diplomatique. Il comprend plus : le est devenu un des enjeux de la guerre froide Washington et Moscou. L'atmosphère lui parait certainement lugubre.

Quitter Léopoldville et atteindre Stanleyville, c'est pour l'issue possible. C'est ce qu'il fera dans la nuit du 27 au novembre 1960. Au moment même où le fugitif est entrain de le Kwango, une rencontre est organisée à Brazzaville entre autorités de Léopoldville (Kasa-Vubu, Adoula, Iléo, Nendaka, Mobutu,

Bomboko), du Katanga (Tschombe et Kimba) et du Kasaï (Kalonji) l'hôtel du Beach pour comploter et discuter du sort de Lumumba. Voir ce sujet le journal «Le pourquoi pas ? du 28 novembre 1960.» « grand lapin s'est échappé ». Mobutu est furieux ; il faut rattraper.

V. Nendaka, chef de la sûreté congolaise, est en action ultime. C.A. Mwissa Camus a écrit un article intitulé «Mon ami Jef Mobutu» qu' signa comme ancien secrétaire particulier du colonel Mobutu. On peut lire le texte suivant :

Les événements qui devaient se succéder par la suite à une endiablée, devaient nous permettre de réaliser notre plan : l' de Patrice Lumumba. Pour sauver le Congo. Il y eut d'abord le de Bakwanga. Ensuite la gaffe monumentale de faire arrêter l' M. Bolikango. A partir de ce moment je n'y tins plus, pas plus Mobutu puisqu'une huitaine de jours, à 20h15', il neutralisait tout monde et prenait pratiquement le pouvoir. Naturellement la réaction Lumumba ne se fit pas attendre : promenade-meeting à la Cité,

attentats divers, campagne de terrorisme... Il fallait l'action du colonel. Je n'envisageais qu'une seule solution : à force, il fallait répondre par la force. Avec la bénédiction président de la République... , j'organisais avec le concours de mes deux adjoints MM. Gilbert Pongo alias Taureau Pongil la Sûreté Nationale à Léopoldville et Bernard Ilolo... La campagne contre-terrorisme qui devait aboutir trois semaines plus tard à répression totale des cellules des tueurs lumumbistes et finalement l'arrestation de Patrice Lumumba.

La fuite de Lumumba (est) une bombe qui fait « Psschtt ». Tel est titre que l'envoyé spécial au journal Le Pourquoi pas ?, Davister, a utilisé pour donner sa relation des faits (le 9/12/1960).

« Pour tous, lit-on, le colonel Mobutu avait perdu la partie. fuyard était à 600 kilomètres de Léopoldville, soulevant sur passage l'enthousiasme des populations... Dans les villages où la curieuse caravane de l'ex-Premier Ministre, on n'était pas loin croire à une sorte de démonstration surnaturelle et diabolique.

Patrice Lumumba est en train de se tailler une réputation de «superman » qui gagne à tous les coups, se joue avec une déconcertante de ses ennemis, domine la situation et lui imprime rythme forcené de Western. Autour de son nom, Lumumba recréait climat, une psychose. On enregistrait même ce phénomène à où le leader du M.N.C. est honni et où j'ai cependant vu deux Africains éclater de rire lorsque la radio annonça que le Mobutu avait pris des mesures. Qu'on puisse prendre des mesures Lumumba était visiblement le motif de cette joie. Ces mesures, grand Patrice, avec ses longues pattes d'échassier, allait les toutes allégrement et aussi simplement qu'un gosse jouant saute-mouton. C'était certain...

On était « à la recherche des traces de Lumumba », continue P. Davister, mieux vaut tard que jamais. Kasa-Vubu déjà le gouvernement des commissaires généraux : « confiance peut-on avoir dans l'autorité d'un gouvernement qui ne même pas garder un prisonnier ?», disait-il.

-» Rien à craindre», s'était exclamé le colonel Mobutu, «mes hommes sont là».

Cet excès de confiance est critiqué par P. Davister : « Mais hommes « neutralisés » par la bière et l'alcool ont laissé filer lapin et les jeux sont faits ». Et l'auteur suggère qu'il « est de jouer au plus pressé et d'aller prendre le vent à Luluabourg où prétendait que le fugitif allait passer et, de-là, tenter de Stanleyville où l'arrivée triomphale du leader du M.N.C. allait - c'était certain - faire sauter le couvercle de cette marmite de province Orientale... .

Alors Davister parle de la mission de Gilbert Pongo :

Dans l'avion qui me conduisait à Luluabourg, le pilote capta, une heure de vol, un étrange message. Il émanait de Port-Francqui disait exactement :

- Nous avons le paquet. Que faut-il en faire ?

... Ce fameux « paquet » devait, dans les minutes suivantes, l'échange d'un nombre invraisemblable d'appels et de communications la lueur desquels il apparut rapidement que Léopoldville attachait importance insolite au colis et le considérait même si précieux qu' jugeait utile d'insister pour qu'il fût... ficelé. D'ailleurs, un quittait la capitale sans retard et s'en allait, via Luluabourg, prendre livraison de l'objet à Port-Francqui.

C'était clair, à force d'être confus : le fameux « paquet ficelé »

ne pouvait être que Patrice Lumumba. A l'aérodrome de régnait d'ailleurs une agitation extrême. Chaque avion arrivait était immédiatement entouré par des soldats congolais armes, cependant que des « casques bleus » ghanéens ne quittaient des yeux les ... soldats congolais. Il suffisait de toucher du pied tarmac pour sentir la tension et comprendre que cette africaine dont les poètes prétendent toujours qu'elle a une odeur pouvoir - une fois de plus - une odeur de poudre.

Le temps d'essuyer le regard mauvais des soldats, de faire pas sur le sol kasaïen et je butais du nez contre un personnage en uniforme kaki sans galons et sans étoiles mais que le monde appelait cependant « commandant ». C'était Gilbert Pongo l'entourage du colonel Mobutu dont il paraissait être une sorte garde du corps. Il était « inspecteur de la sûreté » et avait ordre récupérer le fameux « paquet ficelé » entreposé à Port-Francqui et suffisait de le voir régner sur un petit monde de soldats comprendre que Pongo jouait là le rôle de sa vie et qu'il était à bloc comme jamais il ne lui avait été donné de l'être.

A vrai dire, il fallait toute l'audace et la témérité d'un Pongo s'embarquer dans cette galère ou plutôt dans ce DC3 fraîchement de Léopoldville et que le président du gouvernement de Luluabourg ( ne dit plus le gouvernement du Kasaï depuis que Kalonji a proclamé république à Bakwanga) empêchait de repartir car il intimement que Lumumba réussisse et était, dès lors, décidé à ce la « prison volante » reste au sol. Pongo s'énervait. Il combinait plans et, ayant visiblement une idée derrière la tête, parlait d' vol de nuit et de la possibilité d'atterrir à Mweka. Pourquoi Mweka ?

Mystère !

On ne pouvait s'empêcher cependant de constater que les allaient mal. Le chef du gouvernement de Luluabourg visiblement la fuite de Lumumba en tentant de retarder poursuivants à Luluabourg. De leur côté, les Ghanéens qui avaient surveillance de l'aérodrome, et qui étaient d'ailleurs fort nombreux, ne cachaient pas leur espoir de voir arriver Lumumba et leur intention de le soustraire par la force aux mains de ses geôliers.

Pour Gilbert Pongo, le plan de bataille était en tout cas lumineux.

Il fallait coûte que coûte décoller de Luluabourg, prendre du « paquet » et surtout - oui, surtout - ne pas repasser Luluabourg mais mettre immédiatement, au contraire, le cap Léopoldville... Pongo devait-il faire monter prestement ses hommes le DC3 et tenter le coup d'audace dont la réussite le couvrirait lauriers de la gloire ? Tentant, mais dangereux ! Néanmoins, minutes passaient et pendant ce temps-là, à Port-Francqui...

Au Congo, les coups de théâtre et les renversements de situation toujours au détour de la piste et au bout du sentier.

A l'instant précis où Gilbert Pongo, perplexe, se grattait l'occiput, un lieutenant-colonel congolais arriva sur le tarmac et s'inquiéta raisons de ce déploiement insolite de forces. Il faut dire que spectacle des soldats de Léopoldville et des soldats de Luluabourg, regardant dans le blanc des yeux, cependant que les « casques bleus » ghanéens surveillaient les uns et les autres, ne manquaient pas piquant.

Gilbert Pongo claqua des talons, salua de la main, exposa ses ennuis.

Le lieutenant-colonel claqua aussi des talons, salua aussi de la et répondit en substance :

Qu'à cela ne tienne. Ici c'est moi qui commande. Votre avion décoller et je vous en notifie l'autorisation à l'instant...

Le grand mérite de Gilbert Pongo fut d'avoir eu un réflexe rapide.

Quelques minutes plus tard, le DC3 prenait la longue piste l'aérodrome en point de mire et décollait en trombe. A ma fureur, il s'en allait sans moi !...

Il y a tout lieu de croire que l'entrevue Lumumba-Pongo, dont je sentais frustré, fut réellement dramatique. Gilbert Pongo farouchement anti-lumumbiste et il dut très certainement dominer force son ressentiment personnel pour empêcher les congolais de passer Patrice Lumumba par les armes. Ils ne d'ailleurs que de cela et en parlaient à leur prisonnier qui, perdu toute sa morgue, ne savait plus quelle attitude prendre éviter d'irriter davantage ses gardiens... Que l'ex-Premier n'ait récolté que des horions et soit sorti vivant de l' relève simplement du miracle. Il saute aux yeux que ses auraient préféré le « descendre » purement et simplement plutôt que le rendre aux « casques bleus » ghanéens dont ceux de paraissaient particulièrement décidés à délivrer leur « ami ». encore, Léopoldville vit clair en donnant ordre de transférer le « paquet » à Port-Francqui où la garnison était plus importante et sûre. On sait aujourd'hui que l'ONU était décidée à se laver les de l'histoire et que, de toutes façons, les Ghanéens avaient l'ordre de faire taire leurs sympathies et - une fois n'est coutume ! - de ne pas se mêler de ce qui ne les regarde pas.

Néanmoins, les soldats congolais se méfiaient et n'avaient qu'un but : rallier au plus tôt Léopoldville avec leur prisonnier. objectif fut atteint en un temps record et, à cet égard, le Mobutu doit une fière chandelle à Gilbert Pongo. Celui-ci a réalisé réel coup de maître. Sa mission était délicate et difficile. fallait - c'était certain ! - aller vite, très vite. Pongo l'intelligence de le comprendre. Il gagna ainsi la partie.

Lorsque le DC3 toucha le sol de la capitale congolaise, ce fut débordement de joie à bord de l'appareil. Patrice Lumumba fit frais de cette explosion spontanée. Traîné plutôt que conduit sur tarmac, il eût le loisir de se rendre compte qu'il était loin d' traité comme un prisonnier de marque et que ce retour peu signait sa défaite. En chemise sale, les mains garrottées par vulgaire corde, hué de toutes parts, bousculé, roué de coups crosse, tiré par les cheveux, parfois même par la barbe, mitraillé des flashes qui allaient quelques heures plus tard donner journaux du monde entier les photos d'un homme abattu, Patrice n'était plus qu'une sorte de loque pitoyable subissant son calvaire.

Ne piétinez pas l'homme qui tombe. Peut-on en vouloir aux congolais de s'être placés délibérément aux antipodes de ce chrétien et d'avoir trop rudement et trop spectaculairement leur revanche ? Que ceux qui n'ont pas connu et subi la sauvagerie hordes lumumbistes leur jettent la première pierre ! Pour qui suit près les mille et un rebondissements de la longue, trop longue congolaise, les sévices subis par Lumumba n'ont plus rien d'étonnant.

Ils font partie de l'imagerie cruelle du Congo d'aujourd'hui acclame les vainqueurs et lapide les vaincus. Que ces d'aujourd'hui soient les vainqueurs d'hier, que ces d'aujourd'hui puissent devenir les vaincus de demain, ne absolument rien à l'affaire. Il y a d'ailleurs quelque chose profondément triste et de profondément décourageant à voir tout peuple faire de l'Histoire au jour le jour et rythmer sa colère ou joie au rythme de l'heure, de la minute présente. Il faut bien convenir : on n'a jamais vu cela ailleurs. Le peuple congolais fait l'inédit.

Allons du côté du podium où le colonel Mobutu monte une nouvelle en triomphateur. Je ne sais si c'est le bon Dieu qui l'inspire, il me le disait récemment, mais une chose est flagrante : le bon le sert. A deux reprises en moins de quinze jours, la chance a en effet, au jeune colonel et, dans les deux cas, des événements risquaient de tourner au tragique se sont miraculeusement en incontestables succès. Hier, c'était la fusillade de l'ambassade Ghana qui risquait de provoquer un conflit ouvert et dangereux l'armée congolaise et les soldats de l'ONU. Aujourd'hui, la fuite Lumumba a fait courir de sérieux risques au Congo que voyaient déjà, transformés en nouvelle Algérie, en second Cameroun.

Après coup, il est d'ailleurs permis de s'étonner que Lumumba échoué d'un souffle dans sa tentative de « come back » l'importance de l'enjeu était si grande qu'on est en droit de que les amis de l'ex-Premier Ministre n'ont pas ménagé leurs pour que leur poulain arrive en vainqueur au poteau. Un avion a d'ailleurs fait escale de façon fort insolite à Léopoldville moment précis où Lumumba fonçait à folle allure vers Kikwit.

Actuellement, l'Est ne décolère pas et l'échec du leader M.N.C. avoir déjoué bien des plans.

2. Des plans, selon P. Davister

Ces plans, il n'est pas difficile d'en deviner l'essentiel. Le mouvement d'exode de nombreux parlementaires congolais Stanleyville est d'ailleurs aussi symptomatique qu'éloquent. dans le chef-lieu de la province orientale, Patrice constituait un gouvernement qu'il annonçait comme le seul légal de la République du Congo. Automatiquement, une partie des du bloc afro-asiatique de l'ONU reconnaissait officiellement gouvernement et se déclarait décidée à le soutenir. Un parlement pacotille était réuni. Le tour était joué. C'était la guerre civile.

Frissonnons rétrospectivement. Cette guerre civile enflammait, effet, tout le Congo et unissait dans l'insurrection toute la Orientale, tout le Nord du Katanga, une grande partie du Kivu évidemment le Maniema, une portion du Kasaï, une belle tranche Kwilu. De Manono à Kikwit en passant par Stanleyville, épicentre l'éruption, l'empire Lumumbiste étalait son emprise et son autorité, tentait de faire tâche d'huile. Quatre compères se partageaient étonnant gâteau : Lumumba bien sûr, Gizenga, Kashamura et Kamitatu. cinquième larron ne tardait pas à se mettre à table et, grand poussé trop haut et trop vite, donnait à son parti l'Unar et à guerriers tutsis l'ordre de reconquête du Rwanda. On oublie, en effet, que Kigeri V a élargi, depuis quelque temps déjà, le « cercle famille » et que ce « mwami » qui n'est plus souhaité en son pays, pris goût au pouvoir et rêve de retrouver son régime féodal. Comme le voit, Patrice Lumumba et ses fidèles acolytes ne manquaient d'appétit ni de moyens. Il faut, en effet, tenir compte de l' extérieure dont il devient superflu de réciter les artisans. Je ne cite personne. Suivez mon regard et convenez qu'il n' aurait pas de plus belle porte d'entrée que celle du Soudan qui immédiatement, de plain-pied, sur la chambre à poudre.

... Oui, le colonel Mobutu peut s'éponger le front, pousser un soupir soulagement, remercier le ciel et décorer Pongo. Il s'en est d'un cheveu que la bombe du « dear Patrice » fasse du bruit. Elle n' fait qu'un lamentable petit « psschttt ». Il n'empêche : on a chaud.

... Avec ce bel esprit d'à propos qui le caractérise, le colonel Mobutu résumé en quelques mots la situation : Patrice Lumumba est un homme « fini » (sic) et le pôle d'agitation de Stanleyville est neutralisé. Bref, il est permis de respirer un peu... .

Pendant son dernier voyage au Congo avant sa mort, Davister se à notre ami Thy René Essolomwa, qui venait d'acheter ses en disant : « J'ai soutenu Mobutu, je lui ai rendu d'énormes services, mais il m'a trahi » (interview du 21/12/1995).

Tout cela s'est déroulé entre la nuit du 27 au 28 novembre 1960, vendredi 2 décembre 1960, la date de l'arrestation de P. Lumumba. cette date, à lire le Rapport de la Commission des assassinats et Violations des droits de l'homme déjà cité, vers 17 heures, capitaine Pongo, triomphant, ramène ses prisonniers à où l'attendaient, d'après le témoignage du lieutenant Kamata Kay, adjoint de Pongo venu accueillir son chef, tous les généraux. Mains ligotées derrière le dos, en chemisette blanche de sang, épuisé, Patrice Lumumba est jeté sans aménagement sur plateau d'un camion militaire avec deux autres prisonniers, Bonde et Jérôme Mondjongo, et conduit à la résidence du colonel à Binza (p.32).

Ramené à Léopoldville, la décision fut prise au sommet pour transfert à un endroit où il ne constituerait plus une menace pour autorités. En effet, les commissaires généraux, l'intervention de l'ONU et la popularité de P. Lumumba, décident l'expédier de Thysville vers une geôle plus rassurante à Bakwanga, capitale de l'Etat autonome du sud-Kasaï, où son ennemi, A. Kalonji,

règne en empereur. Mais ce serait signer l'arrêt de mort prisonnier. Tant mieux, disent d'aucuns. D'autres, craignant réprobations internationales, recommandent que P. Lumumba et ses Mpolo et Okito soient expédiés à Elisabethville. « J'ai pris décision de faire interner P. Lumumba au Katanga parce que les prisons n'étaient pas sûres » avait déclaré J. Kasa-Vubu le 28 1961. (J. Brassine et J. Kestergat p.109.).

Après le refus de M. Tshombe de ce « cadeau empoisonné », les prisonniers arrivent tout de même dans la capitale du cuivre Tshombe, Munongo, Kibwe, Kitenge, Sapwe, Muke, mais aussi officiers belges : le Commissaire Verscheure, le Capitaine Gat, Lieutenant Michels et le Brigadier Son, les attendaient. autorités marquantes du Gouvernement Congolais les y accompagnent : F. Kazadi et J. Mukamba. L. Mulamba, Général de Brigade ainsi que M. Okuka, Ancien Membre de la Force publique, étaient de l'escorte. (R. Tchamala Mulembwe, pp 76-77).

Dans Dossier du mois, un mensuel européen n° 4 et 5 de l'année 1964,

A. Kalonji révèle qu'au jour du 17 janvier 1961, M. Ngalula l' qu'un avion leur amenait, vers 11 heures, des paquets spéciaux. donc ? demanda-t-il, Lumumba et sa bande, répondit-il froidement. ajoutait : « Et surtout n'oubliez pas qu'il y a entre Lumumba et peuple muluba un mur de cadavres. Ce n'est pas pour rien que les hautes autorités de la République s'occupent activement de l'affaire...»

(A Suivre)