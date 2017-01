Congo-Kinshasa: Le tocsin !

Quant au rapport de la première Commission, il sera présenté dans 24 heures, soit le vendredi, 20 janvier 2017. Il est avéré que les membres de cette Commission sont loin de parvenir au consensus, étant donné les conditionnalités posées par les uns et les autres. Il ressort que la Majorité présidentielle, voulant à tout prix préserver le pouvoir discrétionnaire reconnu au Chef de l'Etat, de part la Constitution, exige que le Rassemblement présente 7 candidats parmi lesquels, celui-ci désignera le Premier Ministre. Non, rétorque le Rassemblement, qui s'en tient à l'Accord du 31 décembre 2016.

De deux Commissions instituées, dont l'une avait pour mission de fixer le mode de désignation du futur Premier ministre et, l'autre, sur la mise en place du Conseil National de Suivi, seule la seconde Commission a pu présenter son rapport. Les délégués à ces assises ont eu toute l'après-midi pour débattre de la question. Les travaux se sont poursuivis jusque tard dans la nuit, a-t-on appris, parce qu'il fallait absolument en finir avec le partage des différents postes à pourvoir, excepté celui du Président, qui a été d'office attribué à Etienne Tshisekedi wa Mulumba, non en qualité de Président national de l'Union pour la Démocratie et le Progrès Social, parce qu'il l'est, encore moins comme Président du Comité des Sages du Rassemblement des Forces politiques et Sociales acquises au Changement. Mais, c'est plutôt comme personnalité qu'il a été, par consensus, porté à la tête de cette structure.

