Congo-Kinshasa: La BCC conseille la diversification de l'économie nationale par des réformes structurelles

Après avoir analysé la situation économique et financière tant au plan extérieur qu'intérieur, notamment les facteurs de la décroissance enregistrée en 2016, le Comité de Politique Monétaire relève la nécessité pour la RDC de mettre en place un programme visant diversification de l'économie nationale à travers des réformes structurelles sur quelques secteurs à impact direct sur la croissance et la réduction du chômage.

Par ailleurs, le CPM (Comité de politique monétaire) s'est dit préoccupé par le niveau du déficit de l'Etat, avant d'en appeler à la prise des mesures requises, aussi bien en ce qui concerne la mobilisation des recettes que l'engagement des dépenses par le gouvernement en vue d'éviter au pays de replonger dans la spirale de l'hyperinflation des années 1990.

Ci-dessous le communiqué sur la politique monétaire :

Le Comité de Politique Monétaire a tenu, ce vendredi 13 janvier 2017, au Siège de la Banque Centrale du Congo, sa 12ème réunion ordinaire de l'année 2016 sous la présidence de Monsieur Déogratias MUTOMBO MWANA NYEMBO, Gouverneur de la Banque Centrale du Congo.

A cette occasion, le Comité a passé en revue les principaux faits marquants de l'évolution économique et financière en 2016 aux plans extérieur et intérieur ayant dicté la conduite de la politique monétaire, avant de s'appesantir sur les perspectives pour 2017.

Il en ressort globalement ce qui suit:

- Sur le plan extérieur

L'année 2016 a été principalement marquée par le ralentissement l'activité économique mondiale dont le taux de croissance s'est à 3,1 % contre 3,2 %en 2015. Cette évolution a été le fait du à des niveaux bas des cours de produits de base, de la dégradation perspectives pour les pays avancés à la suite notamment du vote Royaume-Uni consacrant le Brexit ainsi que de la croissance faible que prévue aux Etats-Unis.

Les pays avancés ont affiché une croissance de 1,6 % contre 2,1 % 2015, influencée par l'accumulation des incertitudes économique,

pol1tique et institutionnelle et la, réduction probable des commerciaux et financiers entre le Royaume-Uni et le reste de l' européenne à moyen terme. Pour ce qui est des économies émergentes en dével9ppement, elles ont connu une reprise, attestée par un de croissance projetée de 4,2 %contre 4,0 %.

S'agissant de l'Afrique subsaharienne, le rythme de la économique a poursuivi avec sa trajectoire baissière et affiché croissance de 1,4 %, soit un niveau en deçà des taux réalisés vingt dernières années.

Pour ce qui est des cours de matières premières, ils se stabilisés à la baisse durant toute l'année 2016 avec un particulier pour le cours du cuivre qui a affiché un sursaut dernier trimestre particulièrement, dépassant de 22,5 % le niveau la période correspondante de 2015. Une tendance analogue a été pour le cours du pétrole qui a enregistré une hausse de 41,4 % par les tractations autour d'une réduction possible de la entre les pays producteurs.

- Sur le plan intérieur

En 2016, l'économie intérieure a été principalement marquée par aggravation du ralentissement de La croissance et l'apparition vives tensions sur tous les marchés.

L'économie congolaise, à l'instar d'autres pays africains, a les effets néfastes de la conjoncture internationale difficile. taux de croissance économique, sur base des données de production fin septembre 2016, a connu un recul de 4,4 points en 2016,

s'établissant à 2,5 %contre 6,9 %en 2015. Ces chiffres pourraient encore revus à la baisse au regard des données de production à décembre 2016 qui n'augurent pas de bonnes perspectives. Hormis facteurs liés au choc exogène, il y a lieu d'épingler d'autres facteurs dont celui ayant trait au dysfonctionnement dans la fourniture de l'énergie électrique. A cet égard, le réaffirme la nécessité de mettre en place un programme urgent la diversification de l'économie nationale à travers des structurelles sur certains secteurs à impact notable sur la et la réduction du chômage.

S'agissant du rythme de formation des prix intérieurs, il s' fortement accéléré, portant l'inflation à 11,24 % à fin décembre contre une cible annuelle de 4,2 %. Cette évolution reste très aux anticipations de la dépréciation monétaire associées, dans certaine mesure, aux effets néfastes de décisions de économique prises au courant de l'année, notamment le relèvement prix du carburant à la pompe en date du 30 août 2016. Au plan finances publiques, l'exécution des opérations financières de l' s'est soldée par un déficit de 503, 9 milliards de COF en 2016 à la faiblesse des recettes face à des dépenses rigides. Le CPM s' dit préoccupé par la hauteur du déficit de l'Etat et appelle à prise en compte des mesures idoines tant du côté de la des recettes que celui d'engagement des dépenses pour éviter au de rentrer dans la spirale d'hyperinflation de triste mémoire années 1990.

Pour ce qui est du secteur extérieur, le marché des changes a l'axe principal sur lequel s'est basée l'action des macroéconomiques. En effet, après une période de plus de cinq marquée par une stabilité relative de la monnaie nationale autour 920 COF le dollar américain, le taux de change a dépassé en 2016 cap de 1.200,00 et 1.260,00 CDF le dollar américain respectivement l'indicatif et au parallèle. Pour lisser la volatilité du taux change observée au courant de l'année, la Banque Centrale du Congo intervenue à cinq reprises sur le marché des changes par la vente devises d'une somme globale de 250,0 millions de USD.

A fin décembre 2016, les taux des changes se sont situés à 1.215, CDF et 1.269,13 CDF le dollar américain respectivement à l' et au parallèle en moyenne venant de 927,92 CDF et 942,13 CDF à décembre 2015.

En outre, les réserves internationales ont connu un considérable en 2016. En effet, entre décembre 2015 et décembre 2016,

elles sont passées de 1.403,58 millions de USD à 852,38 millions USD. Cette situation est tributaire principalement, d'une part, de politique de change active menée par la BCC et, d'autre part, de baisse des rentrées en devises suite au maintien à des niveaux bas cours de matières premières et à la mi» 'en application depuis 2014 de la mesure de dédollarisation relative au paiement des fiscales des miniers et pétroliers producteurs en monnaie nationale.

Cette réforme a induit le changement du mode d'acquisition des de paiement extérieur par la BCC. En effet, du rachat automatique recettes minières et pétrolières en devises, la Banque Centrale Congo s'est vue obligée d'acquérir la devise sur le marché en ressort laissant place préalablement aux banques commerciales. C' dans ce contexte qu'intervient la problématique de l'accroissement la production intérieure pour réduire la dépendance du pays vis-à- des importations des produits de première nécessité à l' d'atténuer la pression sur les réserves de change du pays.

S'agissant de l'orientation de la politique monétaire en 2016, l'Institut d'Emission a poursuivi une politique monétaire proactive vue d'atténuer la volatilité sur le marché des biens et services. cette perspective, la politique monétaire a été orientée dans le du durcissement. En effet, entre janvier et décembre 2016, décisions ont été prises par la Banque Centrale du Congo notamment relèvement du taux directeur qui est passé de 2 %à 7 %et l' à la hausse des coefficients de la réserve obligatoire en devises sont passés de 10 %à 13 %pour les dépôts en devises à vue et de 9 % 12 % pour ceux à terme après une première hausse intervenue au mois février dernier.

Pour ce qui est de la régulation de la liquidité, elle a été via les adjudications des Bons de la Banque Centrale. Néanmoins, niveau d'encours des Bons BCC est resté faible à 8,5 milliards de par rapport au niveau réalisé à fin décembre 2015 de 47,0 milliards CDF.

Compte tenu de la persistance des tensions sur les marchés, le Comité de Politique Monétaire a décidé ce qui suit:

1. le relèvement du taux directeur de 7 %à 14 % ;

2. l'intervention sur le marché des changes par la vente des devises;

3. la poursuite de la régulation de la liquidité via le Bon BCC ;

4. le maintien des coefficients de la réserve obligatoires à niveaux actuels, à savoir 13 %et 12 %pour les dépôts en devises à et à terme ainsi que 2 %et 0 %pour les dépôts en monnaie nationale vue et à terme.

- Quant aux perspectives 2017

La Banque Centrale devra poursuivre et accentuer sa politique communication dans le cadre du renforcement de la transparence de action. Dans ce cadre, l'orientation de la politique monétaire dictée par l'environnement économique et financier. Aussi, en cas persistance des tensions sur les différents marchés, au plan local, BCC devrait poursuivre une politique monétaire restrictive.

Fait à Kinshasa, le 13 janvier 2017