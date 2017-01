Sénégal: Thiénaba - Le Khalife appelle à un retour vers Allah

Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Seck a précisé que c'est au nom de tous les guides religieux du Sénégal, qu'il a lancé son appel. La situation l'impose, et les populations doivent se remettre en cause et revoir leur façon de pratiquer leur religion et tendre la main au bon Dieu, afin que cette paix soit globale et durable.

Il a pris prétexte des turbulences qui secouent des pays comme le Mali et la Gambie pour délivrer un message de paix et des recommandations à l'endroit des populations.

"Nous devons revoir notre comportement et cultiver l'amour de la paix entre tous les êtres humains, bannir la médisance, la méchanceté, afin que Dieu nous accorde sa miséricorde, son pardon et sa grâce", a exhorté le marabout.

S'exprimant lors d'une rencontre avec la presse, le guide religieux a aussi exhorté à cultiver la piété et le pardon, afin de recevoir les bénédictions du Tout-Puissant, "pour une paix totale au Sénégal, en Afrique et dans le monde".

Thiénaba (Thiès) — Le Khalife général de Thiénaba, Cheikh Ahmed Tidiane Seck, a appelé mercredi les Sénégalais à un retour vers Allah, et à observer les préceptes du Coran et les recommandations du Prophète Mohamed (PSL).

Copyright © 2017 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.