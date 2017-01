Sénégal: Fatick - Vers une synergie entre le P2RS et le DRIARS pour éviter des chevauchements

C'est dans cette optique, que le DRIARS sera exécuté par les antennes du P2RS au niveau de quatre régions (Fatick, Ziguinchor, Tambacounda et Matam) pour éviter des chevauchements et des doublons".

A en croire Mamadou Camara, "il y a une convention de partenariat entre la P2RS et DRIARS qui est déjà signée [...]" et "une synergie est en train d'être mise en place".

"Il y a une similitude dans les sigles du P2RS et le DRIARS qui vient pour tacler la résilience, donner des forces aux producteurs et acteurs du monde rural mais la différence se situe au niveau des bailleurs", a souligné Mamadou Camara, par ailleurs chef d'antenne du premier projet cité.

Il a précisé que "le financement du DRIARS se chiffre à 14 milliards 500 millions de FCFA pour les cinq régions" bénéficiaires : Fatick, Tambacounda, Matam, Saint-Louis et Ziguinchor. Dans ces régions intervient également le P2RS (Programme de renforcement de la résilience à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel)".

Le projet a quatre composantes : le développement d'une résilience aux changements climatique avec l'impact des chocs climatiques, la réhabilitation et la préservation des moyens de subsistance en milieu rural, l'amélioration de la disponibilité et de l'accessibilité de l'aliment de bétail et la gestion du projet.

Fatick — La Banque africaine de développement (BAD) et la Banque islamique de développement (BID), respectivement bailleurs des projets P2RS et DRIARS, recherchent une synergie afin d'éviter des chevauchements dans leurs différentes zones d'intervention, a appris l'APS.

