Afrique de l'Ouest: Kaolack - Les familles d'accueil débordées par l'afflux des populations déplacées de la Gambie (Croix-Rouge)

"Toutefois, a-t-il relevé, nous allons continuer les recensements dans le département de Kaolack et dans ceux de Nioro et Guinguinéo, où nos équipes sont également sur place, en train de faire le recensement des populations qui continuent d'arriver".

"La commune de Kaolack compte 45 quartiers et nous n'avons recensé que 23, donc, on est encore loin du chiffre global du nombre de personnes déplacées", a-t-il ajouté.

Il a précisé que les populations déplacées recensées sont de loin moins importantes que celles non recensées et qui sont déjà dans des familles d'accueil sénégalaises.

"Cette population déplacée a été recensée entre lundi et mardi grâce à la mobilisation de 62 volontaires de la section départementale de la Croix-Rouge dans les familles d'accueil de 23 quartiers de la commune de Kaolack et dans les localités de Sibassor, de kawiin et Koutal", a-t-il expliqué.

A la date du 17 janvier, "un bilan provisoire fait état de la présence de 567 chefs de familles sénégalais et gambiens déplacés avec leurs familles, dont 18 femmes enceintes sur 257 recensées et 129 enfants âgés de 0 à 5 ans", a renseigné Mbagnick Ndiaye.

"Plusieurs familles d'accueil de la commune de Kaolack commencent à être débordées par l'arrivée en nombre de leurs parents de la Gambie, un afflux qui augmente au fil des jours et il faut les nourrir et les héberger", a dit M. Ndiaye dans un entretien avec l'APS.

