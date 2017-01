Burkina Faso: Lutte contre le VIH/SIDA - EVA plaide pour une prise en charge des enfants

Crée en 2009, le réseau EVA des acteurs de santé à la prise en charge globale pédiatrique de l'infection à VIH en Afrique francophone est présent dans 12 pays. Il est spécialisé dans la recherche, l'offre de formation aux acteurs régionaux et nationaux impliqués dans la lutte contre le SIDA, l'élaboration d'outils techniques et pédagogiques, le plaidoyer et la mobilisation des ressources.

Il faut que ces progrès soient diffusés dans les pays du monde. L'OMS a raison d'espérer dans peu de temps d'une éradication de la TME», a-t-il dit. C'est pourquoi, depuis des années, des échanges avec des médecins de l'Afrique de l'Ouest et ceux du Nord ont été initiés pour partager les différentes expériences complémentaires pour la prévention et la prise en charge des enfants atteints par la pandémie. A l'étendre, ce sont ces échanges permanents d'expériences qui se sont concrétisés par la mise en place du réseau EVA qui joue un rôle important dans la formation des acteurs de santé spécialisés dans la prise en charge des enfants porteurs du VIH.

Pour inverser les tendances, le chef de service au CHU pédiatrique Charles-de-Gaulle a expliqué que l'accent doit être mis sur la prévention de la Transmission mère-enfant (TME) pour l'atteinte de 0% d'enfant atteint par le VIH/SIDA, une prise en charge et un bon suivi pour optimiser les chances de survie par des soins de qualité de ceux qui sont infectés. «Il faut que les femmes se fassent dépister tôt, pour organiser la prise en charge», a-t-elle insisté. Pour Stéphane Blanche, Dr à l'hôpital Necker enfants malades de Paris, il faut que les femmes acceptent de se faire dépister pendant la grossesse pour bénéficier d'une prise en charge adéquate, si elles sont porteuses du VIH. Car, a-t-il dit, cette prévention est extrêmement efficace dans la TME. «Dans les pays du Nord, il n'y a pratiquement plus d'enfants infectés.

Selon le secrétaire exécutif du réseau Enfants et VIH en Afrique(EVA), c'est ce qui justifie la rencontre de plaidoyer que sa structure a initié à l'endroit des acteurs impliqués dans la prise en charge des infections à VIH des enfants pour qu'ils se mobilisent afin d'améliorer les données. «Beaucoup d'enfants restent sans diagnostic et ne sont pas pris en charge avec pour conséquence, une mortalité élevée. Donc, il faut une mobilisation à l'endroit des partenaires, des acteurs sur le terrain pour soutenir ces actions», a souhaité Mme Yé.

