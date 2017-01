Burkina Faso: Conseil des ministres - Le gouvernement donne son quitus pour l'exploitation de grandes mines

Le Conseil des ministres, en sa séance ordinaire tenue, le mercredi 18 janvier 2017 à Ouagadougou, a autorisé trois permis d'exploitation minière dans le domaine de l'or, du calcaire et du ciment.

Le gouvernement a autorisé au titre du ministère de l'Energie, des Mines et des Carrières, trois permis d'exploitation de grandes mines. C'est l'annonce faite par le ministre de la Communication et des Relations avec la Parlement, porte-parole du gouvernement, Rémis Fulgance Dandjinou à l'issue de l'hebdomadaire Conseil des ministres, le mercredi 18 janvier 2017 à Ouagadougou. Pour la Société SABRADO, il s'agit de 13,6 tonnes d'or potentiellement à exploiter sur 7 ans avec des recettes estimées à 76 milliards de FCFA et la création de 300 emplois permanents directs et 600 emplois indirects.

De l'avis du porte-parole du gouvernement, une autorisation de permis d'exploitation d'industrie de grandes mines pour la mine aurifère de Déou a été accordée. Il y a également une autorisation d'exploitation industrielle de grandes mines de calcaire, de ciment, pour la Société Sahara Mining SA dans la zone de Tin-Akoff et de Gorom-Gorom. «Les réserves sont estimées à 20 millions de tonnes avec 400 emplois directs et 1000 emplois indirects, à peu près 4 milliards par an au titre du fonds minier de développement local et une recette estimée pour l'Etat à 25 milliards de F CFA», a expliqué le ministre Fulgance Dandjinou.

Un projet de loi relatif au crédit-bail au titre du ministère en charge de l'économie, a-t-il déclaré, a été proposé par le Conseil et va être transmis à l'Assemblée nationale pour adoption. Pour lui, l'objectif est de donner un cadre juridique à cet instrument de financement et de se conformer également aux normes communautaires de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA). «Le ministre des Infrastructures a fait le point du lancement des appels d'offre intervenus hier, mardi 17 janvier 2017 pour la construction du pont de Nazinon, route de Pô et du pont sur la Sirba dans la Gnagna, le bitumage de la route Manga-Zabré, de l'autoroute Ouaga-Koudougou, du contournement de Ouagadougou, de même que la voirie et l'échangeur de Bobo-Dioulasso et 400 pistes rurales supplémentaires», a annoncé M. Dandjinou.

Ces appels d'offre, selon lui, ont été déjà lancés et le dépouillement interviendra le 16 février 2017 pour une mise en œuvre rapide de ces différents projets d'infrastructures. En ce qui concerne le ministère en charge de l'agriculture, le Conseil a manifesté son accord pour la tenue de la clôture de l'année internationale des légumineuses (haricot, soja, pois, lentilles, etc.) les 10 et 11 février 2017 à Ouagadougou. «L'année 2016 qui s'est achevée était sous le titre des légumineuses pour montrer leur importance relative à la sécurité alimentaire et aux avantages nutritionnels», a-t-il ajouté.

La route a encore tué

Le ministre Dandjinou a déclaré que l'accident survenu après Kari sur l'axe Boromo-Bobo-Dioulasso a fait une dizaine de morts et des blessés. « Des actes, a-t-il indiqué, vont être pris pour clarifier un certain nombre d'événements », a-t-il souligné. Selon le porte-parole du gouvernement, un car d'une compagnie de transport nigérienne (SONEF), en partance pour la Côte-d'Ivoire, a percuté, dans la nuit du mardi 17 au mercredi 18 janvier 2017, un autre, stationné aux abords de la route à la suite d'un incendie. Il a déclaré qu'une mission gouvernementale se rendra sur le lieu du drame pour voir ce qu'il en est exactement et prendre des mesures appropriées.

Dans le même registre, le porte-parole du gouvernement a fait cas d'une attaque terroriste intervenue au Mali. «Le Mali a subi ce matin (le mercredi 18 janvier 2017, ndlr) une attaque terroriste dans un camp aux environs de Gao qui a fait un certain nombre de morts qui reste à préciser à l'heure actuelle (nous étions à 13h passées, ndlr) mais relativement important», a précisé M. Dandjinou. Le gouvernement, a-t-il dit, présente ses condoléances à toutes les familles des victimes et aux soldats des armées touchées. A l'entendre, le gouvernement réaffirme son engagement à continuer à collaborer avec la sous-région afin de vaincre ces terroristes.

Le ministre en charge de la communication a également abordé la circulaire du Premier ministre qui demande à tous les ministères de s'en tenir au strict minimum pour ce qui est des cérémonies de présentation de vœux et faire en sorte que la production locale puisse correspondre à la consommation des Burkinabè. Le gouvernement, a-t-il dit, a, au cours du Conseil, renouvelé son soutien et ses encouragements aux Etalons d'avoir une option de qualification pour les quarts de finale qui est l'objectif affiché pour cette compétition.