Burkina Faso: Pissyamba Ouédraogo, SG du SYNTSHA - "Depuis notre grève... aucune autorité ne nous a encore rencontré"

Le bureau national du Syndicat des travailleurs de la santé humaine et animale (SYNTSHA), a organisé un point de presse, le mercredi 18 janvier 2017, à Ouagadougou. Le syndicat a fait le point de ses actions menées l'année passée et annoncé celles à venir pour la satisfaction de sa plateforme revendicative.

Les 22 et 24 novembre 2016, le Syndicat des travailleurs de la santé humaine et animale (SYNTSHA) était en grève de 72 heures pour revendiquer des meilleures conditions de vie et de travail. Un mouvement qui a fait un grand bruit au sein de l'opinion nationale dû au fait qu'il manquait de service minimum dans certains centres de santé et hôpitaux. Mais selon le syndicat, l'organisation du service minimum incombe au gouvernement qui a été mis au courant de leur mouvement avant sa tenue.

En dépit du tapage médiatique sur cette grève, le SYNTSHA a confié au cours d'un point de presse organisé, le 18 janvier 2017, qu'aucune autorité gouvernementale ne les a rencontrés. « Bien que la justesse de notre plate-forme revendicative n'ait pas été contestée, le gouvernement, malgré ses déclarations sur le dialogue avec le syndicat, n'a jamais rencontré le SYNTSHA depuis le 24 novembre 2016, fin de notre grève... aucune autorité ne nous a encore rencontré », a déclaré le secrétaire général du syndicat, Pissyamba Ouédraogo.

Pour lui, cette attitude de l'exécutif atteste qu'il use du dilatoire à des fins inavouées. Pis, il a estimé que cela veut dire également que le gouvernement ne se soucie pas de la santé des populations. Car, a-t-il soutenu, la grève n'est pas une fatalité. « Si le gouvernement nous avait rencontré avec des propositions concrètes, nous ne serions pas là», a dit M. Ouédraogo. C'est pourquoi, il a qualifié cette posture du gouvernement de mépris manifeste et s'est dit tout de même confiant pour la suite de lutte. «Toutes ces manœuvres ont échoué et échoueront grâce à notre mobilisation et à notre détermination vu que le gouvernement ne veut pas dialoguer.

Et nous prenons l'opinion publique à témoin sur ce silence révoltant», a affirmé le SG/SYNTSHA. Il a, à cet effet, annoncé à la suite des interventions des journalistes, la tenue d'un conseil de direction le 4 février 2017. Une réunion qui devra déterminer les actions futures du SYNTSHA. A propos du service minimum, Pissyamba Ouédraogo a insisté qu'il incombe au gouvernement. Mieux, il a expliqué que lors de leur grève de 48 heures en octobre dernier, le syndicat l'avait fait avec service minimum. «C'était comme si rien n'était. Les autorités ont banalisé le mouvement», a lâché le syndicaliste.

La conférence de presse a été aussi l'occasion pour le SYNTSHA de se prononcer sur le Plan national de développement économique et social (PNDES). Selon le secrétaire général, ce plan n'est qu'une nouvelle version du Programme d'ajustement structurel (PAS) qui ne changera pas grand'chose dans le quotidien des Burkinabè.