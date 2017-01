Afrique: CAN2017 - Les Etalons restent encore en vie

Une autre balle arrêtée de Alain Traoré sème encore la confusion dans le camp gabonais et est chassée rapidement en corner. Mais les ouailles de Duarte ont failli se faire piéger. Sur un contre supersonique, Bouanga, élu homme du match est mis sur orbite. Il décoche une frappe que tout le monde voyait dans les buts. Sauf bien sûr le dernier rempart burkinabè. Dans une parade salvatrice, Hervé Kouakou Koffi enlève du pied ce ballon fumant et l'envoie en corner (81e). Le portier burkinabè permet ainsi aux Etalons de rester en vie et d'avoir toujours son destin en main avant le troisième et dernier match de groupe. En effet, les Etalons seront face aux Lycaons de la Guinée Bissau, le dimanche 22 janvier prochain à Franceville.

Le buteur Préjuce Nakoulma perd un ballon offensif qui casse le bloc. Bouanga lance en profondeur la fusée Aubameyang. Issoufou Dayo se loupe dans son intervention et Koffi trop court concède le penalty. Le sociétaire de Dortmund se fait justice et remet les deux formations à égalité (38e). C'est sur ce score que l'arbitre gambien Bakary Papa Gassama siffle la pause.

Malgré les multiples assauts, les Etalons refusent de couler. Pour ne pas arranger les choses, c'est son feu follet Jonathan Pitroipa qui est obligé de sortir sur civière, victime d'un claquage. Il dit ainsi adieu à la compétition. Ce fait de jeu allait ragaillardir la troupe qui était en liquéfaction. Préjuce Nakoulma entré à la 11e minute allait décanter la situation 11 minutes plus tard. Sur un corner renvoyé par Patrick Malo, il prend de vitesse Obiang qui l'escorte pour qu'il aille présenter ses respects à Ovono et ouvrir le score (22e). Mais une succession d'erreurs allait permettre aux Panthères de revenir vite dans le match sans tergiverser.

C'est au trot que les Etalons ont abordé le match face aux Panthères. Pour les faire plier et les étouffer dans leur tanière, il en fallait plus que cette entrée bégayante. Surtout que dans les premières minutes, Bakary Koné « Général Bako » était déjà auteur d'une intervention approximative qui a permis à Malick Evouna de s'échapper. Heureusement qu'il sera vite repris. Mais cette action allait symboliser les difficultés du « Général Bako » dans la rencontre.

