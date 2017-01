Burkina Faso: 2 janvier de Oullo - Communion et réjouissance populaire au rendez-vous

Chaque 2 janvier, est un grand rendez-vous festif à Oullo, localité située dans la province des Balé, à environ 200 km de Ouagadougou. A l'occasion, tous les ressortissants se sont retrouvés pour communier.

Le 2 janvier 2017 est une journée particulière à Oullo. Les concessions offrent une animation spéciale. Les femmes secondées par leurs filles s'activent autour des foyers pour finir vite la cuisine du jour et être prêtes pour la fête. Pendant ce temps, des chefs de famille se dirigent chez le chef de terre pour le conseil du jour. «Ce conseil est très important, car à l'occasion de la fête du 2 janvier, nos frères venus d'autres contrées et nous du village, venons dire merci pour l'année écoulée et solliciter le meilleur pour les 365 jours à venir», confie, le chef du village, Bénin Yombié.

Après le conseil, le son du tambour annonce la sortie des masques. Les enfants et les curieux précipitent les pas. Petit à petit, c'est une foule soulevant une colonne de poussière qui accompagne les masques de domicile en domicile, avant de regagner la place de danse. A entendre, le chef du village, le masque, à l'image d'autres sociétés, joue un rôle capital chez eux, les Winien. «Cette sortie de masques, marque un grand moment de culture ; elle rappelle aux uns et aux autres notre identité, ce qui nous particularise et qui nous unit», souligne Bénin Yombié. Le soleil est au zénith. L'heure du «djandjoba» s'approche. Oullo bouillonne.

Les ruelles sont remplies d'enfants vêtus d'habits neufs et le plus souvent en uniforme pour indiquer la famille d'origine. Ils se déplacent en petits groupes. A la vue d'un adulte, c'est la ruée pour le « san bè san bè ». Au bout de leur course, cette ribambelle d'enfants vient gonfler une foule à visage féminin déjà présente à l'espace de danse pour le «djandjoba». Dès lors que la sonorisation succède au dernier coup de tambour, une longue ligne de danseuses se dessine vite. En moins d'une minute, un grand cercle se forme. Issues d'une même famille ou venant du même quartier, les femmes se distinguent par leur uniforme.

Coiffées de foulards ou de coiffure moderne et parées de beaux bijoux, elles rivalisent de beauté et en pas de danse au son de la musique locale, madingue et de variété. C'est un non-stop. « Le 1er jour de l'an représente pour nous un moment de partage, de festin et de souhaits. Mais, le 2 janvier, nous les femmes, nous manifestons notre joie. Nous avons toute la latitude d'exprimer notre fierté, joie et de nous amuser. Aussi, nous oublierons un tant soit peu la routine quotidienne», explique la présidente des femmes, Sougué Timissié. Pendant que nous échangeons, de grand plats de dolo sont amenés au milieu des danseurs, car des hommes viennent d'agrandir le cercle. L'euphorie gagne l'aire du « djandjoba ». Des cris de joie et des applaudissements électrifient l'air. Le crépuscule semble avoir surpris bien de femmes, mais pas la jeunesse qui attend impatiemment son heure.

«C'est un moment important pour nous de retrouver la grande famille, de rencontrer les frères et cousins du village ou venus d'ailleurs où ils y sont pour des raisons d'études ou professionnelles. Notre joie est d'autant plus grande que nous sommes impatients de clore cette soirée du 2 par un bal», s'exalte, Sougué Fidèle, ressortissant venu de Ouagadougou. A la nuit tombée, pendant que les femmes regagnent leur concession et que les hommes tiennent encore quelques conciliabules autour de la calebasse de dolo, la jeunesse prend la relève pour la soirée. Le cap est mis à la Maison des jeunes. Là, la jupe, le jeans, ou autre robe remplacent l'ensemble-tailleur des filles.

Autour du chef du village, notables et chefs de familles font le bilan de la journée et se félicitent. «Merci à Dieu, merci à tous, bonne et heureuse année à toutes les familles et rendez-vous au 2 janvier 2018», conclut le chef du village.