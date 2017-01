Congo-Kinshasa: Sindika Dokolo, collectionneur d'œuvres d'art et observateur politique

Une jeune Congolais quarantenaire, originaire du territoire de Mbanza-Ngungu, fief des « Bisi-Ngombe », territoire de Mbanza-Ngungu, district des Cataractes, dans la province du Kongo Central, a opté pour un combat singulier : la chasse aux œuvres d'art africaines volées, surtout à la veille des indépendances des Etats africains. Cas notamment de l'Angola.

Sindika Dokolo, fils de feu Augustin Dokolo, jeune homme d'affaires établi en Angola et mari d'Isabel, la fille du président Eduardo dos Santos, la patronne de Sonangol, est un passionné de l'art. Dans une récente interview à Jeune Afrique, l'homme qui passe pour le collectionneur d'œuvres d'art en Afrique, soutient avoir hérité de la passion des affaires et de l'art de son père, un self made man fiché comme premier Africain créateur d'une banque commerciale.

Habitué des musées et expositions aux quatre coins du monde, il n'hésite pas à marchander avec des Européens détenteurs d'œuvres d'art africaines. On le dit avoir négocié à hauteur de 800.000 Euros un masque « mwana pwo » lors d'une foire organisée à Maastricht. Quand il n'arrive pas à convaincre un « pilleur » de lui revendre une œuvre d'art, il menace de le trainer en justice. A l'en croire, généralement les collectionneurs conscients de détenir indument des produits du patrimoine culturel africain évite d'affronter la justice. Mais, espérer gagner le combat de la restauration de l'art africain, il faut l'implication des pouvoirs publics.

Sindika Dokolo reconnaît que le gouvernement angolais pèse dans le travail de recherche et récupération des objets d'art Tchokwé, dont certains sont consignés au musée de Dunda. Son rêve est détenir la plus belle collection d'art classique contemporain.

Observateur de la scène politique africaine en général et en particulier, il reconnaît que Joseph Kabila a beaucoup fait pour RDC, notamment en posant les jalons de la pacification, de réunification territoriale, de la restauration de l'autorité l'Etat, de la réconciliation nationale, de la relance de croissance. Mais, il pense que par respect pour l'Accord du décembre 2016, il a intérêt à passer la main. A son avis, le d'officiers angolais chargés de former des militaires et congolais, visait à encourager un compromis politique en RDC, en de garantir la paix et la stabilité de la région d'Afrique Centrale.

Dokolo fils aurait-il des ambitions politiques ? Sa réponse négative. Servirait-il de pont entre la classe politique congolaise les autorités angolaises ? Il est également négatif, bien qu' reconnaisse s'être lié d'amitié avec Olivier Kamitatu depuis France, sur conseil d'Augustin Dokolo. Il ne cache non plus admiration pour Moïse Katumbi, un autodidacte qui avait commencé porteur des cartons dans la chambre froide de son frère aîné, Katoto. Il le considère comme un génie créateur, un feu qui s'éteint jamais.

En dépit de sa réussite sociale, il n'a jamais oublié sa mère patrie, la RDCongo.

Son grand regret, c'est le pillage, par le régime Mobutu, affaires de son père dans les secteurs agricole, immobilier, minier,

bancaire, etc. Il continue de se battre, indique-t-il, au niveau instances judiciaires, pour que l'Etat congolais remette la Dokolo dans ses droits. En attendant, ses projets sont en aux quatre coins du territoire congolais, même dans son terroir Bisi-Ngombe, auquel il reste très attaché..