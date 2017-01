Congo-Kinshasa: En état d'ébriété / Lubumbashi - Un policier tire sur un agent de la CENI et crée la panique

Un policier ivre, déjà à 9 heures du matin, a tiré sur un Agent de la Ceni commis au Centre d'enrôlement des électeurs situé à l'Ecole primaire EP1 Katuba, sur l'avenue Kabulo Roger, non loin de la maison communale de la Katuba II. Shindayika, c'est le non de l'agent de centrale électorale, a reçu une balle à la gorge. Il a eu la vie sauve grâce au savoir-faire des médecins qui sont intervenus pour extraire la balle dans un temps record. La population, en émoi, a déploré ce comportement d'un agent sensé protégé. Elle dénonce, en outre, la mentalité de certains compatriotes qui ont favorisé cet acte ignoble.

Il est arrivé ce matin au centre d'enrôlement à l'heure, selon l'horaire du travail. D'une vingtaine révolue, cet étudiant de l'Université de Lubumbashi ne se doutait de rien lorsqu'il s'est présenté à son poste de travail. Très réputé pour son sérieux dans les opérations d'enrôlement des électeurs dans le Centre situé à l'Ecole primaire EP1 Katuba, sur l'avenue Kabulo Roger, à quelques 500 mètres de la maison communale de la Katuba II. Il a bien préparé et organisé sa journée de travail. Il a fait en sorte que tous les candidats électeurs devraient, d'abord, se prémunir d'un jeton selon l'ordre d'arrivée. Ensuite, procéder à la réception des candidats à l'enrôlement. Tout se passe normalement jusqu'à ce qu'un policier en état d'ébriété se pointe et cherche à changer les règles du jeu. Au lieu de laisser suivre la file correctement comme cela a été organisé, il a préféré perturber l'ordre pour faire passer anarchiquement les retardataires moyennant quelques billets de franc congolais. "Il suffisait de lui tendre quelques billets de Franc congolais et il vous place devant la file" a témoigné Déo Mukalayi.

Par ce fait, le Directeur de l'école primaire EP1 Katuba, témoin de l'évènement décrit la scène odieuse : «J'avais demandé à la hiérarchie qu'il soit remplacé. Il était ivre. Il prenait de l'argent pour favoriser les électeurs qui étaient arrivés en retard. C'est ce qui avait déplu à l'agent de la CENI. Après un échange houleux entre les deux, le policier est sorti et a ravi l'arme d'un de ses collègues. Je me suis précipité vers lui. Je l'ai tenu à la ceinture pour l'empêcher d'utiliser cette arme. Malheureusement, le groupe de délinquants qu'il entretient étaient présents. Ils m'ont bousculé et m'ont jeté à terre. Le policier a profité pendant que j'étais au sol et a tiré à bout portant sur l'agent de la CENI. Il a été atteint à la gorge. Après son forfait, il s'est retourné contre moi et voulait à tout prix me tuer. Heureusement, que les gens qui étaient présents m'ont aidé en m'en fuir. Il voulait tirer sur tout le monde. Heureusement qu'il a été maîtrisé».

Paix, sécurité, et élections : priorités du Gouvernement

Parmi les priorités de défis à relever, le Gouvernement du Premier ministre Samy Badibanga figure, entre autres, la paix, la sécurité, les problèmes sociaux de la population et l'organisation des élections. Donc, la sécurisation des élections est un devoir citoyen qui appelle tout Congolais et les partenaires de donner le meilleur d'eux-mêmes pour que tout se déroule dans la paix et la concorde et que seule la loi des urnes triomphe.

La question qui taraude les esprits de Congolais est celle de savoir si un tel acte s'était passé dans les zones où l'insécurité règne on pouvait comprendre autrement. Que ceci se passe en pleine ville de Lubumbashi dans la matinée, cela appelle à une réflexion approfondie. « Un policier en état d'ébriété à l'heure du travail pose non seulement un problème sérieux de sécurisation du processus électoral, mais surtout de la corruption et cela compromet la suite d'enrôlement», a déclaré un agent de la ceni qui a requit l'anonymat.