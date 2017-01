Madagascar: Tennis-Ligue Analamanga - Les élections prochainement

A noter que la ligue d'Analamanga est une des plus puissantes non seulement par le nombre de ses licenciés, mais aussi sur le plan performance où elle se taille, chaque fois, la part du lion grâce aux efforts de la ligue pour développer cette discipline notamment par la multiplication des tournois.

Le dépôt des candidatures est déjà ouvert et ne prendra fin que le vendredi 27 janvier 2017. Il peut cependant se faire par mail à l'adresse analamangatennis@gmail.com mais les contrôles se feront sur place le jour des élections. Toutefois la présentation de la carte d'identité nationale et le certificat de résidence ainsi que casier judiciaire le bulletin numéro 3 sera obligatoire. Il va sans dire que seuls les candidats qui présenteront ces trois documents seront éligibles.

Copyright © 2017 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.