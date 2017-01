Madagascar: Francis Turbo - Et rebelote pour « Fetin'ny mpifankatia »

C'est un peu son rituel. Chaque année, Francis Turbo donne rendez-vous à son public au CC ESCA Antanimena pour quelques heures de rigolade sans tabou. Pour les amoureux, c'est la sortie idéale pour sortir un peu du quotidien.

Mais bien plus que des couples heureux, ce sont des personnes qui ont envie d'écouter des sketchs décalés, histoire de s'amuser un peu dans cette routine ennuyeuse rythmée par des psychoses et des problèmes, qui remplissent les sièges de la salle de spectacle. Deux dates, comme à son habitude, sont bookées pour son « one man show » : vendredi 17 et dimanche 19 février. Et pour cette année, le thème retenu est « AteroPoretoAsio ».

Un titre qui laisse deviner le goût du spectacle. Francis Turbo retrouvera ses premières inspirations, l'humour à la Betsileo qui ont fait ses beaux jours. Et pour s'imprégner de cette ambiance, il sortira bientôt sur les télés et radios la chanson « kalon'ny fahiny », « Talaho », dont les paroles sont en Betsileo. Par ailleurs, Francis Turbo promet du neuf, même si une partie de son spectacle reprendra les anciens sketchs. En tout cas, ceux qu'il a joués ces deux ou trois dernières années ne seront plus au répertoire.