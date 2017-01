Madagascar: Gouvernement d'ouverture - Andry Rajoelina dit non

De sources bien informées, des tractations seraient déjà en cours en vue de la mise en œuvre de la réconciliation nationale.

De sources bien informées, Hery Rajaonarimampianina envisagerait de mettre en place un gouvernement d'ouverture en vue du prochain remaniement gouvernemental. Après trois ans de pouvoir donc, le « Hery Vaovao ho an'i Madagasikara » décide enfin de tendre la main à toutes les forces politiques du pays, notamment aux mouvances Ratsiraka, Zafy, Ravalomanana et Rajoelina. « Une décision prise trop tard » selon les observateurs. Incapable de résoudre les nombreuses difficultés socioéconomiques qui prévalent actuellement au pays, pour ne citer que le délestage et la sècheresse, sans parler de l'insécurité grandissante et de l'inflation généralisée, le régime décide de solliciter le soutien des autres forces politiques.

Lors de ses dernières sorties médiatiques, notamment dans son discours à la Nation du 31 décembre, et durant la cérémonie de vœux au Palais d'Iavoloha le 6 janvier dernier, Hery Rajaonarimampianina n'a eu de cesse de lancer un appel à la solidarité et à l'entraide. Il a également insisté sur l'importance de la contribution de tout un chacun dans la mise en œuvre des actions de développement. Reste à savoir toutefois si cette main tendue est accompagnée d'une sincérité. D'autant plus que l'on sait que la mise en place d'un gouvernement d'ouverture n'est pas un choix délibéré du HVM. Elle ferait plutôt partie des exigences de la Communauté internationale et des bailleurs de fonds. A l'allure où vont les choses, l'ouverture sera, comme d'habitude, entachée de calcul politique.

Tractations. En tout cas, de sources proches bien informées, des tractations seraient déjà en cours, non seulement en vue de la mise en place de ce gouvernement d'ouverture mais aussi dans l'objectif de mettre en œuvre la réconciliation nationale. Les rencontres de l'ancien président Marc Ravalomanana avec les anciens présidents Didier Ratsiraka et Zafy Albert qui se sont succédé au mois de décembre 2016, rentrent certainement dans le cadre de cette démarche. Notre source a aussi fait savoir que Ravalo a déjà contacté par téléphone l'ancien président de la Transition, Andry Rajoelina pour convaincre ce dernier d'adhérer à ce processus. Joint au téléphone, un haut responsable au sein du parti « Miaraka Amin'i Prezida Andry Rajoelina » (MAPAR) a fait savoir que le leader de la Révolution orange de 2009 a rejeté cette proposition. « A deux ans de l'élection présidentielle, nous refusons d'intégrer ce gouvernement pour que l'on ne puisse pas nous associer aux responsables des échecs constatés actuellement dans la gestion des affaires nationales », a-t-on martelé. En quelque sorte, le MAPAR dit non à un éventuel gouvernement d'ouverture ou un gouvernement d'union nationale (c'est selon). Toutefois, à en croire nos sources, les mouvances Ravalomanana et Ratsiraka auraient déjà accepté d'y adhérer tandis que de son côté, Zafy Albert préfère entretenir le suspens. Reste à savoir si les émissaires du régime réussiront à convaincre Andry Rajoelina à son retour au pays prévu incessamment.