Madagascar: « Taombaovao malagasy » - Vers une date commune !

Aujourd'hui, c'est chose faite ! L'année dernière, toutes les associations se sont réunies à l'Ekar Faravohitra. « De cette réunion est né un comité dont je suis le Président », annonce le Tangalamena Patrick Zakariasy lors d'une conférence au Ministère de la Culture hier. Ce comité réunit toutes les associations dans toute la Grande Ile et se penche actuellement sur la possibilité de tenir le « taombaovao malagasy », non pas les 9 et 11, mars ou encore le 9 avril, comme l'année dernière mais en une date commune.

C'était l'année dernière. Trois dates différentes. C'est pourtant le même évènement : le « taombaovao malagasy ». Une célébration qui, normalement devrait rassembler tous les Malgaches mais qui, en vrai, les divise. Ils ne savent effectivement pas à quel saint se vouer et quelle date suivre, puisqu'aucune des associations ne veut faire de concession et faire un pas vers les autres pour décider d'une date commune.

