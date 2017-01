Madagascar: Les Malgaches face à l'adversité

En fait, pour certaines couches de la société, il ne s'agira pas d'une découverte, car elles ont l'habitude des privations. Les classes moyennes ou du moins ce qu'il en reste vont ressentir durement cette flambée des prix qui va se produire. On dit que les Malgaches supportent bien les épreuves et montrent même une certaine résignation quand survient l'adversité. Cette fois, ils devront de nouveau faire face, car ils ne pourront pas se dresser contre la dure loi du marché. A ce stade, que peuvent faire les autorités pour essayer d'amoindrir ses effets ? Il est légitime de se tourner vers elles. Les réponses à ces interrogations devraient être données dans les jours à venir. La population est particulièrement éprouvée par cette situation qu'elle n'a pas voulue.

Les autorités affirment avoir désamorcé la crise de l'eau qui a plongé la population de la capitale dans une angoisse indicible. Même si les difficultés d'approvisionne-ment sont réelles dans tous les quartiers, les Tananariviens font preuve d'un stoïcisme à toute épreuve en faisant la queue de jour comme de nuit devant les bornes-fontaines pour constituer des réserves d'eau. Cette pénurie d'eau annoncée n'est qu'une des conséquences de ce dérèglement climatique actuel. Dans la foulée, d'autres aspects de notre vie quotidienne vont aussi être impactés, puisque les produits vivriers sont moins abondants sur le marché et deviennent beaucoup plus chers. Les citoyens vont donc être confrontés à cette dure réalité dans les jours à venir. La lutte pour la survie va devenir encore plus âpre.

