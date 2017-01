Madagascar: Haingo Andriamanantena - Un premier album en gestation !

Haingo Andriamanantena prépare actuellement son premier album.

Les mélomanes la reconnaissent certainement s'ils l'entendent chanter. Haingo a effectivement déjà collaboré avec plusieurs artistes reconnus. Aujourd'hui, elle décide de prendre les taureaux par les cornes et de se tracer son propre chemin.

Pour Haingo Andriamanantena, c'est une nouvelle page qui commence ! Après des années au second plan, la jeune femme se prépare à être sous les feux des projecteurs ! Ce samedi 21 janvier, elle sera en concert au Fara West Faravohitra. Pas en tant qu'invitée, mais en tête d'affiche. Elle dévoilera un répertoire r'nb & soul ainsi qu'une partie de ses compositions. Depuis quelque temps, Haingo fait effectivement des allers-retours en studio pour enregistrer un album, son premier. Album qui, à en croire son répertoire, pourrait se situer entre le jazz et la soul. Aretha Franklin, Ella Fitzgerald, Etta James, Natalie Cole, Beyoncé... c'est des titres de ces chanteuses qu'est composé sa playlist.

Un riche parcours. Si elle est de la famille de Fanja Andriamanantena et du célèbre poète Rado ? De cœur et de nom peut-être mais de sang, non. Elle a par contre un point en commun avec l'auteur de « Soa fa tia » : sa passion pour la musique. Très jeune, Haingo a été marquée par la chanteuse Hantatiana. Baignée dans un contexte musical familial, la petite fille qu'elle était à l'époque fait ses classes auprès de son père claviériste. La musique fait partie de leur quotidien. Ils forment un groupe d'animations (mariage, cabaret... ). Plus tard, elle intègre « Tana Gospel Choir » (TGC) qu'elle a suivi 10 ans. Choriste professionnelle, elle a accompagné différents artistes malgaches. Il y a quelques années, elle fait donc ses débuts sur la scène jazz avec « Tana Jazz Band », puis avec Samy Andriamanoro et commence à affectionner ce genre, surtout le « souljazz ». Actuellement, elle enregistre un album qui, on l'espère, fera parler d'elle. En attendant, les mélomanes pourront la découvrir au Fara West ce samedi. Elle sera accompagnée par le trio Samy Andriamanoro pour une formule concert.