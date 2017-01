Ile Maurice: Quand l'originalité et l'utile se côtoient au Keats College

Une rentrée des plus originales pour les élèves qui intègrent le secondaire cette année au Keats College. Des initiations au tir à l'arc et aux rollers figuraient parmi les activités qui ont rythmé la première semaine.

C'était la grande rentrée pour des milliers d'élèves. Et beaucoup ont fait leur entrée au secondaire la semaine dernière. Au Keats College de Chemin-Grenier, les directeurs ont choisi de se démarquer et d'aborder la rentrée différemment. Ils ont notamment mis l'accent sur la découverte et les activités permettant une transition en douceur pour ceux qui entament leur parcours au collège.

Chasse au trésor, initiation aux rollers et au tir à l'arc, séances de cinéma. Ce programme hors du commun, tenant plus du camp de vacances, a constitué une bonne partie de la semaine des élèves en Grade 7 dans ce collège. «Nous avons voulu rompre avec la routine de la rentrée et offrir quelque chose de plus excitant et plus tendance aux élèves cette année», confie Swadick Mungly, l'assistant recteur.

Pour lui, innover dans la manière d'aborder la vie à l'école a toujours fait partie de la philosophie du collège. «Tout est fait dans un cadre pédagogique. Cependant, nous savons que les élèves ont aussi besoin de rêver et d'avoir accès à des activités pour s'épanouir», continue cet interlocuteur. Et quoi de mieux que des activités auxquelles ils n'ont pas accès dans la région ? La direction a donc fait venir des coachs afin de permettre aux élèves de découvrir les rollers et le tir à l'arc.

«Le tir à l'arc est à la fois une discipline du corps et de l'esprit, un moyen d'apprendre à se concentrer», dit pour sa part Krish Rama, coach de tir à l'arc certifié par le comité olympique international. «Lors de mes séances, j'ai pu inculquer des notions de vie aux élèves, comme se fixer des objectifs et prendre des actions pour les atteindre. Il y a beaucoup de leçons venant du tir à l'arc et qui peuvent s'appliquer au quotidien comme l'assiduité et la persévérance», dit cet homme qui a aussi voulu redonner un peu au village où il a vécu pendant un temps durant son enfance.

Clément Wong, le manager du collège, y voit surtout l'occasion de donner une plus grande ouverture aux élèves qui fréquentent son institution secondaire. «Il y a déjà beaucoup d'activités que nous faisons pour encadrer les élèves mais aussi pour les aider à apprendre autrement. Je rêve d'une école où il y aura une vie après les classes car nous avons l'espace et les infrastructures ici», confie-t-il

L'initiative a été très appréciée par les élèves, filles et garçons. Et du côté des filles, elles en redemandent déjà. Florina Bordelais et Kenza Toussaint ont découvert les rollers la semaine dernière et veulent pouvoir continuer, ayant trouvé cela «super fun». Michaëla Arnasalon, qui en avait déjà fait auparavant, s'estenthousiasmée de découvrir les termes techniques.

«Cela n'a été qu'une initiation mais nous ne voulons pas que cela soit un one-off. Nous sommes déterminés comme les coachs, mais ce sont des disciplines coûteuses. Nous aurons besoin de l'aide de sponsors afin de continuer à faire rêver ces enfants», dit Clément Wong, qui espère que les élèves pourront avoir plus qu'une initiation.