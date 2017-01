Congo-Kinshasa: Hausse du dollar sur le marché congolais - Les "bana vernis" s'inquiètent

Par ailleurs, Dieu Merci Ima, a souligné : «le peu que nous gagnons avec ce métier nous permet de satisfaire le minimum de nos besoins. Il est vrai que le vernis ,les ongles à plaquer, le dissolvant sur le marché ne gardent plus le même prix qu'avant cette fluctuation du dollars qui a entraîné un grand changement de prix de différents produits dont un flacon de vernis qui coûtait avant 400 FC revient aujourd'hui à 700 FC, un paquet d'ongles revenait à 200 FC se vend maintenant à 500 FC, un dissolvant se vendait à 500fc on l'achète à ce jour à 800 FC. Malgré ce double prix de nos produits sur le marché, nous gardons le même prix auprès des clients qui se procurent de nos biens ».

Malgré la crise économique qui affecte tous les domaines de la vie nationale, le salon ambulant de manucure et pédicure, communément appelé «Bana Vernis», s'encourage à ne pas abandonner leur métier qui leur sert de survie. La plupart de ces jeunes que les professionnels des médias ont rencontrés sur les grands tronçons de la Ville-province de Kinshasa, ont manifesté une attitude inébranlable face à la crise qui frappe le pays et se sont dits prêts à continuer de bosser dur pour payer leur loyer ainsi que les frais scolaires de leurs enfants, du moins pour ceux qui sont « parents ».

