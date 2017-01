Ile Maurice: Suspendu de la CHCL - «Je ne compte pas présenter des excuses», dit Valaydon

Rama Valaydon a réclamé, ce jeudi, la mise sur pied d'un Fact Finding Committee pour prouver sa «bonne foi». Et dans la foulée, il a demandé la révocation de Gassen Dorsamy. Il a retenu les services de Me Rama Valayden.

«Je n'ai pas l'intention de réclamer des excuses afin que ma suspension soit levée», a soutenu Rama Valaydon, qui est également le négociateur syndical de la Port-Louis Harbour & Docks Workers Union (PLHDWU). La semaine dernière, il avait réclamé une enquête sur la présence de deux personnes non autorisées dans l'enceinte du port. Il avait allégué qu'il s'agissait du fils de Gassen Dorsamy et d'une de ses collègues.

