Cameroun: Commission des forêts d'Afrique centrale - Le nouvel exécutif en poste

L'équipe a été installée vendredi dernier à Yaoundé au cours d'une cérémonie présidée par la secrétaire d'Etat auprès du ministre des Forêts et de la Faune.

Un nouvel exécutif préside depuis vendredi dernier aux destinées de la Commission des forêts d'Afrique centrale (COMIFAC). Désignée le 29 novembre dernier lors de la conférence des ministres de la COMIFAC tenue à Kigali au Rwanda, la nouvelle équipe a pris fonction au cours d'une cérémonie présidée par Koulsoumi Alhadji Boukar, secrétaire d'Etat auprès du ministre des Forêts et de la Faune.

En effet, à l'issue des assises de Kigali, Raymond Ndomba Ngoye, de nationalité gabonaise, a été nommé secrétaire exécutif de la COMIFAC. Tandis que le Congolais Gervais Ludovic Itsoua Madzous devient secrétaire exécutif-coordonnateur technique. Le Camerounais Ekane Cosmas Nzuobontane s'est vu confier le poste de directeur administratif et financier de la Commission. A ces trois responsables, Koulsoumi Alhadji Boukar a demandé de travailler en synergie pour permettre à la COMIFAC de poursuivre harmonieusement sa mission de conservation et de gestion durable des écosystèmes forestiers dans la sous-région. «Vous devez toujours garder à l'esprit que la gestion durable des ressources naturelles d'une manière générale et des ressources forestières en particulier, est au centre des préoccupations des pays de la COMIFAC dans la mesure où le continent africain est reconnu comme étant le plus vulnérable face aux effets néfastes des changements climatiques», a indiqué la secrétaire d'Etat.

Les trois personnalités qui héritent de cette institution dans un contexte économique difficile, ne sont pas des inconnus au sein de la COMIFAC. Ingénieur en industrie du bois, Raymond Ndomba Ngoye a occupé les fonctions de secrétaire exécutif adjoint de la COMIFAC entre 2005 et 2009 ainsi que plusieurs postes de responsabilité sur les questions forestières dans son pays. Gervais Ludovic Itsoua Madzous connaît bien son sujet pour avoir roulé sa bosse dans divers organismes et autres projets en matière d'environnement et de climat. Ekane Cosmas Nzuobontane est, quant à lui, un haut cadre du ministère de l'Agriculture et du Développement rural qui a exercé comme responsable administratif et financier à maintes reprises au sein de ce département ministériel.