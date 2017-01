Angola: La Loi générale sur la Publicité en session plénière le 31 janvier 2017

Le budget de l'Assemblée Nationale et la réalisation d'une Conférence extraordinaire des Leaders parlementaires visant à discuter du plan et des tâches du Parlement, sont d'autres questions à débattre lors de la session plénière du 31 janvier prochain, a précisé le porte-parole.

Selon le porte-parole de la réunion, Raul Lima, la prochaine session plénière se penchera également sur les projets de résolution approuvant la substitution et correction de noms des membres des Commissions nationales, provinciales et municipales électorales.

Second secrétaire du présidium de l'Assemblée Nationale, Raúl Lima , C'est ce qu'ont approuvé mercredi, à Luanda, les leaders des Groupes parlementaires, qui ont également décidé de soumettre, à la prochaine réunion plénière, le projet de résolution pour la ratification, par le Président de la République, de la Charte Africaine de Transport Maritime et le projet de résolution approuvant le rapport des activités du Bureau de Médiateur de la Justice relatives à l'année 2015.

Luanda — La 3ème Réunion plénière ordinaire de la 5ème Session législative de la III Législative de l'Assemblée Nationale aura lieu le 31 janvier 2017 pour l'adoption définitive et globale de la Loi générale sur la Publicité et la Loi de révision de Loi sur la profession d'avocat.

