Vendredi 6 janvier 2017, la salle de conférence de l'hôtel du gouvernement située au premier niveau de l'immeuble intelligent dans la commune de la Gombe, a servi de cadre à la double cérémonie d'échanges de vœux et de l'élévation des missions dévolues à l'Inspection Générale du Travail entre le Ministre d'Etat en charge de l'Emploi, Travail et Prévoyance Sociale, Monsieur Lambert Matuku Memas et les Inspecteurs du Travail conduits pour la circonstance, par leur Chef du corps, M. Oswald Manwana Lufwa, Inspecteur Général du Travail.

Trois temps forts ont marqué cette cérémonie, à savoir : le mot de bienvenu de M. Yoka Baba, Coordonateur du Bureau National d'Etudes Professionnelles, en sigle BUNEP, suivi du discours de Son Excellence Monsieur le Ministre d'Etat, la séance d'évaluation des missions de l'Inspection Générale du Travail dirigée par l'Inspecteur Général en la personne de M. Oswald Manwana Lufua, enfin l'échange de vœux entre Son Excellence M. le Ministre d'Etat et l'ensemble du personnel de l'Inspection suivi de la prise d'une photo de famille avec l'autorité.

Prenant la parole, M. Yoka a tenu d'abord à circonscrire l'importance de cette double cérémonie et a, ensuite, souhaité au nom de l'Inspecteur Général, la bienvenue à Son Excellence M. Le Ministre d'Etat, Lambert Matuku Memas, à Son Excellence M. Arthur Sedea vice-ministre, à l'Inspecteur Général du Travail M. Oswald Manwana Lufua, à tous les Inspecteurs du Travail ainsi qu'à tous les invités présents dans la salle.

Après le mot de bienvenue, l'orateur a remercié l'autorité pour cette initiative combien louable de pouvoir échangé avec les Inspecteurs du Travail en vue non seulement, de palper du doigt les réalités de l'Inspection du Travail mais aussi, connaître ses problèmes pour y apporter les solutions idoines afin de redynamiser ce secteur qui avait besoin d'un souffle nouveau.

En effet, bien que le décret n°12/002 du 19 Janvier 2012 portant réforme de l'Inspection Générale du Travail date d'il y a cinq ans, la restructuration de ce secteur tarde à venir faute d'une volonté politique de l'animateur à la tête du ministère. D'où, la nomination à la tête de ce ministère d'un fils maison en la personne de Lambert Matuku Memas a réjouis les cadres et agents de l'Inspection Générale du Travail car, en sa qualité d'ancien Conseiller et Expert de ce ministère, M. Lambert avait bien maîtrisé cette réforme pour laquelle il avait même à son temps, proposé les délais, étapes et dates de son aboutissement dans les actions prioritaires à mener en faveur de l'Inspection Générale du Travail consignées dans la lettre de mission adressé au gouvernement Matata III.

C'est pourquoi, les cadres et agents de l'Inspection estiment que le nouveau locataire de leur ministère est bien placé pour parachever et faire aboutir la réforme de l'Inspection qui n'a que trop durée.

C'est dans ce cadre qu'après évaluation, l'inspecteur Général a présenté au Ministre d'Etat un mémo contenant les revendications et désidératas de l'Inspection Générale du Travail relatifs à la nouvelle mise en place de la nouvelle structure, au manque d'équipements appropriés, au manque de Prime spéciale, des soins médicaux et pharmaceutiques, au manque de moyens de transports pour l'ensemble du personnel, de formation, pour ne citer que celles-ci.

Répondant à l'adresse respective de M. l'Inspecteur Général du Travail et de M. le Coordonnateur du Bureau National d'Etudes Professionnelles, en sigle, BUNEP, le Ministre d'Etat s'est dit heureux de se retrouver avec les acteurs du monde de travail en sa qualité d'ancien expert et Conseiller à ce ministère.

C'est ainsi qu'il n'a pas manqué d'exhorter par la suite les Inspecteurs à travailler la main dans la main et de regarder tous dans la même direction pour redynamiser le secteur de l'emploi et œuvrer ainsi ensemble pour accompagner la masse laborieuse dans la modernisation de la RDC, en particulier dans le domaine de l'emploi afin qu'il puisse contribuer à l'émergence de la RDC à l'horizon 2020 tel que voulu et projeté par le Chef de l'Etat, Son Excellence Joseph Kabila Kabange.

Pour le Ministre d'Etat, le Travail occupe une place pondérant et stratégique dans la vie de tout congolais.

D'où, il serait nécessaire d'aider les Inspecteurs du Travail à faire appliquer les textes appropriés pour l'instauration de la paix sociale et du bon climat des affaires car, c'est par le travail que l'homme se transforme ainsi que sa société ambiante en vue de répondre au souhait de l'organisation internationale du Travail (OIT) de lutter contre la pauvreté par la création des emplois décents et rentables.

C'est dans ce cadre que le Ministre d'Etat Lambert Matuku Memas est disposé à répondre favorablement à toute revendication pertinente des Inspecteurs du Travail en vue de leur faciliter la mission leur confié (dévolue) par l'Etat congolais.