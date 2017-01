Congo-Kinshasa: Un an déjà dans l'au-delà. Marie Misamu - De la vie à la mort !

Difficile de croire à la disparition prématurée d'une star de renommée comme Marie Misamu à Kinshasa. Cette grande star du gospel en RDC est décédée, le 16 janvier 2015, de suite d'une crise cardiaque. Sa mort reste encore et toujours un mystère dans le chef du public Kinois. Un an dans l'au-delà. Mais dommage que rien ne soit fait au niveau de l'église corps du Christ ou de la corporation de musiciens chrétiens du Congo pour se souvenir de la chanteuse. Qu'à cela ne tienne, la rédaction du journal La Prospérité a pensé à celle qu'on appelait affectueusement Miss Maria, à travers ce portrait, qui décrit sa vie et son parcours artistique.

En effet, ce n'est qu'en 2004 que la carrière solo de la sœur Marie MISAMU prend de l'ampleur avec la sortie de l'album « Mystère du voile» avec comme chanson «Eh Yaweh», «Reconnaissance», «Bilaka», etc. Meilleur album chrétien de 2005, ce disque a permis à la diva du gospel congolais d'être couronnée par l'événement «Mwana Mboka», en remportant successivement deux trophées, éditions 2005-2006.

Avec une voix mélancolique, son vocal comptait, en effet, parmi celles qui transmettaient le plus d'émotions à son public, aujourd'hui orphelin.

Décédée à l'âge de 41 ans de suite d'une crise cardiaque, la sœur Marie MISAMU aura marqué profondément la population congolaise, en général, et en particulier, l'église corps du Christ. Au cours de sa courte mais riche carrière artistique, elle a révolutionné la chanson chrétienne, exploitant une thématique tirée des problèmes rencontrés dans le vécu quotidien des Kinois. Chacune de ses chansons portait un message d'espoir et d'espérance en Jésus-Christ. Ses cantiques traitent des sujets liés à la pauvreté, aux difficultés de la vie, à la guerre qui continue à laminer l'Est du pays. Toutefois, la Bible a été, pour elle, une source fondamentale d'inspiration.

Apport de Marie Misamu comme diva du gospel !

Chantre de talent qui, par ses chansons à la fois inspirées et mélodieuses, a été très appréciée pour son style méticuleux, mélangé du folk, blues et rumba et surtout pour son look sur scène. Atypique, MISAMU l'était à coup sûr, pour avoir intégré la notion de star-system dans une musique à vocation spirituelle, confessionnelle en tant qu'artiste. Sur le plan scénique, elle revisitait les concerts chrétiens en les transformant en ballet; ses clips prennent les allures d'un court-métrage avec des scénarios, à la fois violentes et tristes. Chaque création était une occasion d'offrir au public des spectacles d'une rare originalité artistique. Génitrice des albums impressionnants, Marie MISAMU compte, à son actif, quatre disques, à savoir : «BILAKA», «KUMAMA», «MYSTERE DU VOILE» et «BEATITUDE». On y retrouve dans son répertoire des tubes lyriques tels que «La résurrection», «Valée ya Baca» et «la Reconnaissance» chanté en duo avec sa fille unique, RUTH MISAMU. Très ouverte et animée d'un esprit de fraternité, elle a réalisé plusieurs featuring avec d'autres musiciens chrétiens. Loin d'elle la discrimination entre païen ou chrétien, Marie MISAMU a été parmi les chantres de Dieu qui ont soutenu la première initiative des musiciens Congolais à Maisha Park, appelée «AMC».

Artiste au talent innombrable !

Chantre, coiffeuse, cinéaste et styliste, elle a participé dans le film «Les habits neufs du Gouverneur» dans lequel elle a superbement incarné le rôle de l'épouse de l'acteur principal qui n'est autre que le chanteur congolais Félix Wazekwa. Quelques jours avant sa mort, Marie MISAMU a joué aussi dans la dernière série télévisée du «CINARC» de Bienvenu TUKEBANA dit Caleb. Sur le plan vestimentaire, Marie MISAMU avait un goût prononcé pour les perruques noires touffues et les longues jupes larges plissées. "Mawa na nga ya bilamba te" certes, mais la chanteuse choisit de dessiner elle-même ses robes de scène plus flamboyantes les unes que les autres, comme d'ailleurs ses cheveux touffus à la va comme je te coiffe! Plus elle reçoit des outrages au sein de l'aile dure de la communauté chrétienne; plus elle reçoit des suffrages dans les rues de Kinshasa...Un bon jour, le Pasteur Sony Kafuta fait scandale en posant une question impromptue aux "filles de Sarah" suivant son séminaire sur "le corps comme temple du Saint-Esprit": "Nani asi amona mipende ya Marie Misamu?" Le penchant reconnu du célèbre pasteur pour la gente féminine contribue à alimenter les rumeurs... Comme pour se justifier, le visionnaire de l'Eglise « Armée de l'Eternel » a mis un peu de l'eau dans le vin en prenant comme modèle l'accoutrement de la cantatrice dans la vie chrétienne. Ainsi, les filles de Sarah sont alors apaisées, et MISAMU peut passer son chemin à bord de sa Jaguar, derrière ses lunettes noires! Dans la population, des femmes et jeunes filles l'ont imitée lors de ses obsèques. "Elle était respectueuse, véritable femme africaine qui n'exposait pas son corps", confirme une kinoise.

Une chrétienne pas comme les autres !

De son vivant, MISAMU Marie se révélait la plus influente même dans des milieux autres que chrétiens sans doute pour son anti-conformisme et son esprit d'ouverture. Son mode de vie simple fait des émules, jusqu'à séduire une autre star actuelle de la chanson populaire comme JB Mpiana qui lui fait un clin d'œil dans sa chanson "Claudia Sassou". A la fois mal compris par ses frères et sœurs, sa manière de vivre lui a aussi créé des ennuis dans le milieu chrétien. Curieusement, l'illustre disparue n'avait pas jusqu'au dernier jour de sa vie une relation amoureuse avec qui que ce soit. Depuis son divorce avec le père de sa fille, la chanteuse ne s'est plus engagée officiellement pour une nouvelle vie conjugale. Mais, elle espérait trouver l'homme de sa vie qui n'est malheureusement jamais venu pour le mariage. D'où, l'artiste ne laisse qu'une fille d'une vingtaine d'années nommée RUTH MISAMU, qui évolue également dans la chanson et aussi dans le mannequinat à Londres.

"Livre ya vie na Misamu ekomi na page ya suka"... Yezu eee yo oh!!!" Vraiment, les voies de l'Éternel sont insondables...

41 ans, la diva du gospel s'en va !

Née le 16 novembre 1974, Marie MISAMU NGOLO fut l'une des belles voix de la chanson gospel évangélique en République démocratique du Congo. Elle commence à chanter dès l'âge de 11 ans. Après l'école, ses amies se réunissaient autour d'elle pour l'entendre chanter. Révélée au grand public par MBAKI DIEKA alias Debaba El Shabab, ancien de Choc Stars et Viva-la-Musica, qui deviendra par la suite Apôtre et chantre chrétien, Marie MISAMU a aussitôt connu une ascension fulgurante en solo, grâce à des titres évoquant avec émotion tels que «Seigneur» dans l'album «Nazhiréa». C'est ainsi que le public a découvert la dimension de sa relation personnelle avec Jésus-Christ, et sa technique de chant assez particulière, laissant couler des larmes dans sa voix.

Très humble, la diva du gospel a été propulsée dans la cour de « Grands » de la musique religieuse par feu Charles MOMBAYA, dans un duo vocal inédit dans l'album «Bula Ntulu». En quelques années de sa carrière, elle a effectué plusieurs voyages à travers le monde pour le grand bonheur des croyants par ses concerts exceptionnels. Il y a un an, la chanteuse Marie MISAMU a effectué, par la volonté du Très Haut, son Maître, un dernier voyage dans l'au-delà, laissant orphelins et inconsolables ses fanatiques.

Miss Maria... forever !