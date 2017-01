Madagascar: La société publique d'eau et électricité en pleine tourmente

Toutefois, Herilante Raveloharison, ministre au double portefeuille, celui de l'Economie et de l'Energie, affirme que c'est désormais une question de jours : « On peut espérer avoir incessamment - quand je dis incessamment, dans les jours qui viennent - une nouvelle configuration en termes de staff dirigeant de la Jirama ».

« L'idée du programme c'est d'aider la Jirama à augmenter son efficacité à être un bon payeur. Pour pouvoir justement être ces bons partenaires qui permettront aux investisseurs privés de venir en masse dans ce secteur, investir, et qui pourront également vendre l'électricité au coût plus bas, parce qu'ils n'ont pas justement à prendre en compte les risques de non-paiement », estime Makhtar Diop, le vice-président Afrique de la Banque mondiale.

