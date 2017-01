Cameroun: Crise anglophone - Internet coupé à Bamenda et Buea depuis mardi

A cause des tensions sociales de plus en plus corsées dans les régions du Nord - Ouest et du sud - Ouest du pays, Yaoundé a décidé de sevrer ces entités territoriales de tous les réseaux sociaux.

Depuis quelques mois, le gouvernement, à travers plusieurs séminaires, exposés, conférences et autres tribunes, laisse planer une menace sur les réseaux sociaux. Et ce, depuis l'accident ferroviaire de Camrail qui a fait près de 400 morts le 21 octobre dernier.

La grève des avocats anglophones, et mieux encore celle des enseignants du même bassin culturel, a fini de conforter les autorités de Yaoundé sur la dangerosité des réseaux sociaux au Cameroun.

Depuis une semaine, le ministère des Postes et Télécommunications, via les opérateurs de téléphonie mobile, fait parvenir des messages aux abonnés, leur faisant état des peines pénales encourues en cas de divulgation de nouvelles fausses via internet et les réseaux sociaux.

Une mise en garde que d'aucuns perçoivent alors comme une entorse à la démocratie, ou encore à la phobie du régime de Yaoundé d'être éjecté du pouvoir par un soulèvement populaire déclenché par les réseaux sociaux.

Le gouvernement de Yaoundé passe donc progressivement à l'acte, avec déjà, la suppression des réseaux sociaux depuis deux jours à Bamenda et Buea.