Cameroun/Guinée Bissau: Les lions gagnent sans la manière

La deuxième journée du premier tour poule A de la can Gabon 2017 a donné ses résultats au Stade agondjé d'Akanda. Les panthères du Gabon ont été accrochées par les étalons du Burkina faso (1-1). Cependant que les lions du Cameroun sont arrivés à bout des Lycaons de Guinée-Bissau (2-1).

Des joueurs peu convaincants

Et pourtant, ayant montré trop d'assurance à l'ouverture du match, le Cameroun avait des ressources nécessaires pour mener le Match et imprimer son rythme à la Guinée Bissau. Plutôt, au cours de la première manche du match, on a frôlé le naufrage collectif. Face aux assauts des panthères sauvages les lions ont pliés l'échine. Malgré le retour de Vincent Aboubacar qui se montrait confiant au début, il a manqué un leader au Camerounais capable de polariser dans les moments difficiles. Face à une équipe de Guinée Bissau qui a dégagé une solidarité, le Cameroun n'a posé aucune difficulté à cette equipe. Apres que la défense Camerounaise, passée en revue par Piqueti djassi brito sylva qui va marquer le premier but à la 13 eme minute du Match.

Des joueurs sans conviction

Hugo Henri Broos, le sélectionneur Camerounais l'a d'ailleurs reconnu au cours de la conférence de presse d'après match « Je n'ai pas reconnu mon équipe en première mi-temps. Nous avons laissés beaucoup d'espaces à l'adversaire »I l faut le reconnaitre, ce n'était pas manque d'occasions que les chiens sauvages ont infligés la souffrance au Lions. Ndjie Clinton sur qui reposait le compartiment offensif n'a pas été très visible. Vincent Aboubacar quant à lui a multiplié beaucoup de ratés et de déchets dans le compartiment offensif. On a frôlé le pire à la fin de la première mi-temps lorsque frederic Mendy à reussi à lober le gardien joseph ondoa sauvé in extremis par Ngadeu.

Les pendules à l'heure.

On le sait bien, les lions éprouvent d'énormes difficultés lorsqu'ils rencontres un adversaire de niveau dit inferieur. Surtout lorsqu'elle se présente comme la sélection De Guinée Bissau avec un bon niveau technique. En remange, les Lions n'auraient pa pu se tirer d'affaire si les Lycaons étaient expérimentés et rompus à la compétition. Baciro Candé l'a d'ailleurs confessé « Mon équipe s'est bien défendue étant face à l'une des meilleurs équipes du continent. Le Cameroun a profité de nos failles en seconde période » A l'évidence, le quadruple champion d'Afrique est allé puiser dans son back-round et sa maitrise pour remettre les pendules à l'heure en seconde manche. Ce qui a permis à Siani de revenir sur le score à la 61 eme minute et de prendre l'avantage par le but de Ngadeu à la 79eme minute.

Pour l'heure les lions occupent la première place de la poule A de Libreville avec 4 points. Le prochain match des Lions aura lieu Dimanche 22 janvier contre les panthères du Gabon dans le cadre de la 3eme journée du premier tour. Un match couperet au cours duquel les panthères vont jouer leur qualification.