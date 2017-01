Cameroun: Crise anglophone - Le Consortium de la société civile anglophone se délocalise en Europe

Interdit d'exercer dans l'ensemble du territoire national, le CACSC annonce sa délocalisation à l'étranger et promet une nouvelle série des villes mortes à compter du Lundi 23 Janvier 2017.

Le bras de fer continue entre le gouvernement et les grévistes du Comeroon Anglophone Civil Society Consortium. Malgré l'interdiction de ses activités dans tout le Cameroun par le ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, René Sadi, le CACSC ne s'avoue pas vaincu. Il installe un bureau en Europe et aux Etats Unis et annonce une nouvelle série des villes mortes qui prendra effet le 23 Janvier prochain. Elles s'étaleront sur un mois et dureront trois jours la semaine (Lundi à mercredi).

Au programme, une marche pacifique tous les lundis dans toutes les villes du Nord et du Sud-Ouest « pour dire notre souffrance dans la République du Cameroun depuis 50 ans », renseigne le communiqué de presse. Les représentants du consortium à l'étranger sont les dénommés Mark Bara et Tapang Ivo. Le consortium piloté de l'extérieur, ambitionne poursuivre ses activités au Cameroun. Pourtant mardi dernier à Yaoundé, une importante conférence de presse donnée par le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Issa Tchiroma a été clair sur la question.

D'un ton ferme, le ministre camerounais de la Communication déclarait qu'il n'y aura ni fédéralisme, ni sécession au sujet des revendications des syndicats d'enseignants et avocats qui ont cours dans les régions du Nord-Ouest et Sud-Ouest qui, depuis le mois de novembre sont à l'arrêt de travail parce qu'exigeant des réformes propres au système anglophone et par la même occasion, le retour au fédéralisme comme dans les années 1960. Ou carrément, la sécession, a-ton appris.

Le gouvernement, relate le Mincom, avait satisfait non pas à une, mais plutôt à deux revendications comprises dans le registre de doléances des syndicats, à savoir celles figurant aux points 5 et 9 de leur préavis de grève. C'est à ce titre que, s'agissant du point 5 qui faisait état de l'affectation dans les établissements anglophones, d'enseignants de première langue d'expression française ayant une maîtrise approximative de l'anglais, le chef de l'État a ordonné le recrutement spécial de 1 000 jeunes enseignants dotés d'une parfaite capacité de dispense des enseignements requis en langue anglaise.

Sans oublier la dotation de 2 milliards de FCFA pour renforcer le système éducatif anglophone. Une vingtaine de personnes interpellées dans le Nord-Ouest pour des casses ont été aussi libérées comme l'exigeaient les syndicalistes. Selon Issa Tchiroma, les syndicalistes de qui il était attendu la signature du communiqué consacrant la levée du mot d'ordre de grève ont exigé soit la fédération ou la sécession comme forme de l'État.

Réné Emmanuel Sadi, ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation (Minadt) a signé un décret selon lequel, sont nuls et de nul effet, pour objet et activités contraires à la constitution et de nature à porter atteinte à la sécurité de l'Etat, à l'intégrité du territoire, à l'unité nationale et à l'intégration nationale, les groupements dénommés « Southern Cameroons National Council » (Snc) et « Cameroon Anglophone Civil Society consortium » (Cacsc), tout groupement apparenté ou poursuivant un but similaire ou par toute autre personne s'en réclamant. On annonce l'arrestation de maître Nkongho Felix Agbor (Balla) et le Dr. Fontem Neba, les leaders du consortium, mardi dernier à Buea.