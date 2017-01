Bénin: La colère monte chez les journalistes

Des prisonniers condamnés à mort vivent dans des conditions difficiles. Et depuis qu'une décision… Plus »

« On ne devrait pas accepter ça dans un pays qui a atteint ce niveau de démocratie. Aujourd'hui, c'est sept médias. Demain, vous allez entendre dix, vingt. On arrête des médias qui sont critiques. Je vous en prie, battons-nous », a déclaré Honoré Nahoum, de Soleil FM, la radio suspendue de l'homme d'affaires Sébastien Ajavon.

Au Bénin, cela fait 50 jours que six chaînes de télévision et une radio ont été fermées par la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication. La HAAC leur reproche de ne pas avoir respecté les conventions signées avec l'institution. Une suspension conservatoire qui dure et l'Union des professionnels des médias du Bénin avait appelé à un nouveau rassemblement ce mercredi.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.