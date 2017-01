Afrique de l'Ouest: Yahya Jammeh - Time is up !

On en mourrait presque de rire si la situation n'était pas si grave. « Moi, Cheikh Professeur El Hadj Dr Yahya A.J.J. Jammeh Babili Mansa, président de la République islamique de Gambie et commandant en chef des forces armées, agissant en vertu de la section 34, sous-section 1, paragraphe B de la Constitution de la République islamique de Gambie, ce jour du 17 janvier 2017, déclare l'Etat d'urgence dans l'ensemble de la République islamique de Gambie, où prévaut une situation qui, si elle n'est pas enrayée, pourrait conduire à une situation d'urgence nationale.»

A lire le libellé de cet oukase, on mesure toute la mégalomanie de son auteur dont le cas, il n'y a plus vraiment de raison d'en douter, relèverait plutôt de la psychiatrie. Et pour ceux qui ne le sauraient pas, l'état d'urgence est une mesure prise par un gouvernement en cas de péril grave et imminent et dont la mise en œuvre entraîne la restriction de certaines libertés individuelles et collectives fondamentales comme celles de circuler, de s'exprimer ou la liberté de presse pendant que les pouvoirs de l'autorité, eux, se trouvent renforcés.

Mais s'agissant de la Gambie, il faut bien admettre qu'on se sera tout juste contenté d'enfoncer des portes ouvertes car dans les faits, le pays est plongé dans ce régime exceptionnel depuis l'arrivée au pouvoir de Big man en 1994. L'étau s'est encore resserré ces dernières semaines avec cette crise consécutive à la présidentielle de décembre dernier.

Et à supposer même que la décision soit justifiée, celui qui l'a prise n'est plus qualifié pour prendre une mesure qui engage la Nation gambienne, car depuis cette nuit à 00h00 son mandat présidentiel a officiellement expiré. Et comme le disent les Anglophones, « time is up ! ». Oui, M. Jammeh, il est l'heure. Le temps qui vous était imparti est terminé, et comme vous avez perdu les élections, ce que vous aviez d'ailleurs reconnu, vous êtes censé plier bagages pour céder la place à votre successeur qui doit en principe prêter serment aujourd'hui même.

Mais à dire vrai c'est là que les choses se corsent puisque ledit successeur, après avoir assisté le week-end dernier au sommet Afrique/France de Bamako, est aujourd'hui réfugié à Dakar au Sénégal voisin. Et il a eu beau dire qu'il serait investi sur le sol gambien, on se demande comment une telle chose sera possible... sauf à organiser la cérémonie en question à l'ambassade de Gambie à Dakar en invoquant le principe d'extraterritorialité.

Si un tel scénario devait s'écrire aujourd'hui, les apparences seraient certes sauves, mais le problème resterait quant à lui entier, car le tout ne sera pas d'être investi, encore faudra-t-il gouverner. Et ce n'est certainement pas depuis l'extérieur qu'il pourra le faire. En attendant, il pourra tout de même demander l'aide, y compris militaire, des pays voisins de la CEDEAO dont les chefs d'état-major se sont réunis à Abuja, le week-end dernier, pour discuter de la situation en Gambie. A moins qu'à la surprise générale, le locataire indélicat, qui a fini par se prendre pour le propriétaire de la présidence, ne décampe in extremis sous les pressions conjuguées de la CEDEAO et de la communauté internationale.

En tout cas, si tel ne devait pas être le cas, l'organisation ouest-africaine, pour ne pas créer de précédent fâcheux et dangereux, devrait se donner les moyens de l'expulser manu militari, car dans cette affaire elle joue sa propre crédibilité. En vérité la solution militaire sera toujours la pire des options, surtout quand on sait que, comme le disait Benjamin Franklin, « il n'y a jamais eu de bonne guerre ni de mauvaise paix ». Hier encore, l'option diplomatique était d'actualité avec la visite expresse du président mauritanien, Mohamed Ould Abdel Aziz, pour « tenter d'obtenir une solution à la crise » tandis que le voisin sénégalais lui, demandait à l'ONU d'autoriser la CEDEAO à « prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la passation de pouvoir ». Tout est donc possible, et si le satrape de Banjul persiste à ne pas vouloir sortir par la porte, soit-elle petite, aura-t-on d'autre choix que celui de le défenestrer ?